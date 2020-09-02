美一线抗疫人员染新冠难自知

美国疾控中心期刊《发病率与死亡率周刊》8月31日发布最新研究报告显示，美国一线医护人员如果感染新冠病毒，有相当多比例的人似乎无所察觉。

【感染未察觉】

这项研究由美国多地学术医疗中心组成的“流感疫苗对危重病有效性”(IVY)网络展开，该网络致力于流感和新冠疫情的流行病学研究。今年4月3日至6月19日，来自美国12州的13家IVY网络医疗中心参与研究。

他们招募3248名一线人员接受医学观察，平均每家中心招募250名志愿者。这些员工今年2月1日起在急诊室、重症监护室和病房等场所直接接触成年新冠病患，其中护士约占44%，医师、助理医师和执业护理师约占28%，呼吸系统疾病治疗师约占7%，从事其他临床职业者约占20%。志愿者中位年龄36岁，80%没有上报潜在病史。

志愿者接受血清抗体新冠病毒检测，结果显示6%的人体内存在抗体，证实他们曾感染新冠。而在这些人中，29%今年2月1日起从未上报体温超37.5摄氏度、咳嗽、气短、肌肉或喉咙酸痛、呕吐、腹泻以及味觉或嗅觉改变中任何一种症状，69%没有上报过新冠病毒检测阳性诊断，还有44%不相信自己得过新冠。各医疗中心员工血清阳性率从0.8%至31.2%不等，但大致与当地疫情严重程度相关。

报告指出，导致一线医护人员感染新冠却未察觉的原因可能是，部分感染者症状轻微甚至无症状、出现症状却没有上报，以及部分感染者可能无法定期接受病毒检测。

【强调戴口罩】

志愿者同时自报一周内个人防护用具使用以及是否至少经历过一次外科口罩、N95口罩、电动过滤式呼吸器、手套或面罩等防护用具短缺情况。与抗体检测结果相比对，在各种临床场合都佩戴口罩的人只有6%体内存在抗体，没能这样做的人存在抗体比例大约为9%。上报过防护用具短缺者出现抗体比例(9%)也高于没有上报者(6%)。

研究同时发现，N95口罩是最常出现短缺的防护用具；8家医疗中心超过10%的员工报告过防护用具短缺。

报告说，先前很少有人探究美国一线医护人员感染新冠的普遍程度和特点。照顾新冠病患的一线员工暴露在新冠病毒中，感染的风险较高，而他们一旦感染，会继续把病毒传染给其他病患、同事，助推疫情的社区传播。

报告建议，应从确保一线人员遵守戴口罩规则、保证防护用具供应以及加强对员工筛查和检测三方面入手，阻断新冠病毒传播。（海洋）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)