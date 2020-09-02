迪拜中国学校1日开学

新华社杭州9月1日电（记者俞菀）“作为第一所海外全日制中国学校，肩负着中国教育走出去的重要使命。迪拜有30多万华人，这所学校的创办也可以很好地为华人子女提供更加优质的中国基础教育服务。”杭州第二中学校长尚可说。

9月1日，迪拜中国学校成立，2020学年开学典礼也在杭州和迪拜两地通过视频连线的方式同时进行。

据介绍，迪拜中国学校由教育部委托浙江省杭州市承办、杭州第二中学领办，由杭州市选派校长、骨干教师负责学校管理和教学工作。

浙江省教育厅副厅长于永明说，学校按照中国基础教育学制，课程设置以中国全日制课程为主，开齐开足浙江省中小学现行全部学科的课程（包括校本课程），同时根据迪拜当地教育行政部门要求，开设迪拜地方课程（如阿拉伯语、社会学、道德学等）以及部分国际课程。

“学校重视不同课程的融合，除了基础学术课程，也将提供优质的人文历史、科学技术、艺术体育、综合实践、哲学思辨等综合类选修课程，注重学生核心素质的培养。”尚可说，目前学校设小学1至5年级，未来将逐步扩展至幼儿园、初中和高中。

教育部副部长田学军说，近年来中国与阿联酋教育交流合作进展顺利，各层次各领域交流取得积极成果。迪拜中国学校是中国加快和扩大教育对外开放的重要举措，将致力为在阿中国公民、广大华人及当地民众提供最优质的中国教育资源，为两国政治互信、经贸往来和人文交流搭建互利共赢的平台，为中阿“一带一路”合作树立新时代成功典范。

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