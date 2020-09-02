新华社首尔9月1日电 综述：快捷通道成中韩抗疫合作亮点

新华社记者耿学鹏 田明 陆睿

5月1日起，中韩双方在全球率先开通了便利商务等重要急需人员往来的快捷通道，至今已成功运行4个月，成为双方深化抗疫合作的一大创举。

据中国驻韩国大使馆介绍，截至8月中旬，共计8000余人次借助快捷通道往返中韩，实现“跨国复工复产”。通过快捷通道往返两地的中韩人士中，没有一例确诊病例。目前，中韩快捷通道在中国的适用范围从最初10个省和直辖市扩大至19个省和直辖市。

中国驻韩国大使邢海明日前接受新华社记者采访时说，借助快捷通道，中韩商务、物流、生产和技术服务等重要急需人员经检疫检测合格，大幅缩短入境后隔离时间，提高了效率，给两国经贸往来、及时复工复产提供有力保障。

在华投资的韩国企业表示，快捷通道对企业克服疫情、推进投资项目起到了重要作用。5月10日，200多名三星韩籍工程师乘坐包机由韩国仁川抵达中国天津，成为首批适用中韩快捷通道的人员。迄今三星组织了10余架次包机，使近4000名韩籍员工赴华投入重点项目建设。三星表示，快捷通道背后体现了中国各级政府对企业的大力支持。

邢海明说，疫情发生后，中韩元首先后两次通电话，引领两国合作抗击疫情。双方基于高度互信，本着实事求是的精神建立快捷通道，这是双方携手落实元首共识、深化抗疫合作的一大创举。

在邢海明看来，中韩之间之所以能率先启动快捷通道，主要有两方面原因。首先，中韩较早管控住了疫情，给双方开设快捷通道提供了有利条件。其二，中韩经贸合作紧密，双方企业复工复产刚需强劲。

邢海明说，中韩快捷通道是全球步入后疫情时期、逐步恢复正常生产生活的一次有益探索和尝试，不仅有助于两国统筹推进疫情防控和经济发展，也为全球抗疫积累了有益经验，树立了合作典范，给因疫情受创的世界经济注入信心与动力。

韩国产业通商资源部通商交涉本部长俞明希日前接受新华社记者采访时说，韩中设立快捷通道，使得两国商务人士以非常安全和迅速的方式往来，在维护两国经济合作方面起到关键作用，减少了疫情对经济的冲击。期待韩中以快捷通道奠定的积极势头为基础，持续强化双边关系。韩中今后有着巨大合作潜力。

韩国中国经济金融研究所所长全炳瑞表示，开设快捷通道不仅对韩中关系有着“重要意义”，也对世界其他国家恢复开放边境及人员往来有着重要的“示范作用”。

邢海明告诉记者，中韩产业链、供应链、价值链高度契合，两国互利合作生机无限、潜力可期。

“中韩快捷通道的成功建设及两国务实合作的一系列探索和创新充分说明，良好的双边关系符合中韩两国和两国人民的利益，是双方的共同期盼和愿景，”邢海明说，“中韩关系的未来充满希望。”

(责编：艾雯、刘洁妍)