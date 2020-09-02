澳研究发现抗SARS病毒化合物或可治疗新冠

新华社悉尼9月1日电（记者陈宇）澳大利亚沃尔特与伊丽莎·霍尔医学研究所研究发现，原本为治疗严重急性呼吸综合征（SARS）而设计的化合物在实验室中显示出抑制新冠病毒的特性，未来还有望以此为基础开发可治疗多种冠状病毒的广谱药物。

研究所主要负责这一项目的教授大卫·康亚克告诉新华社记者，目前有很多类似研究试图探索“老药新用”治疗新冠，他们研究的不同之处在于锁定了冠状病毒一种特殊的蛋白酶。他将其称为新冠病毒的“阿喀琉斯之踵”。

这种“木瓜蛋白酶样蛋白酶”（PLpro）不仅参与冠状病毒的复制进程，还能阻碍人体免疫系统对病毒的反应。因此，能阻断这种蛋白酶的药物可能具有广谱抗冠状病毒特性，不仅有望用于治疗新冠病毒感染，也可能用于治疗其他冠状病毒疾病。

研究人员说，经过广泛测试后，他们在上千种现有药物和化合物中选择了三种原本为抗SARS病毒而设计的化合物，分别名为rac3j、rac3k和rac5c。实验室研究显示，三种化合物均可抑制新冠病毒复制，其中rac5c效果最好。研究论文已发表在新一期《欧洲分子生物学组织杂志》上。

康亚克说，他们下一步将尝试将这些化合物转化为安全有效的抗新冠病毒药物，但该过程预计将为期数年。

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