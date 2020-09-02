日本自民党确定新总裁选举方案

新华社东京9月1日电（记者姜俏梅）日本自民党1日在东京举行总务会，决定将采取自民党国会议员和地方支部联合会代表进行投票的方案选举总裁，放弃全体党员参与投票的常规选举方案。

根据这一方案，日本自民党各地普通党员、党友（即不受党章约束的党外支持者）不参与投票，全国47个都道府县地方支部联合会中每个支部联合会各有3票，共计141票，加上自民党的394名国会议员拥有投票权，合计535票选举总裁。候选人获得超过半数有效票即当选，如候选人均未获得半数以上有效票，排名前两位的候选人进入第二轮投票以选出新总裁。

据日本媒体报道，自民党基本决定于9月14日举行总裁选举。自民党政务调查会长岸田文雄、前干事长石破茂已宣布参加竞选，内阁官房长官菅义伟也将于近日宣布参选。目前，菅义伟因获党内细田派、麻生派、二阶派、竹下派等实力派阀支持优势明显。

国会议员和地方支部联合会代表投票选举总裁的方案在自民党内引起争议。环境大臣小泉进次郎等自民党中青年国会议员当天在总务会上反对这一选举方案。自民党青年局长小林史明8月31日曾向自民党干事长二阶俊博递交140人签名，呼吁由全体党员和党友投票选举总裁。岩手县、大阪府等多个自民党地方的支部联合会也有类似要求。

自民党党章规定，常规的总裁选举程序中，由自民党国会议员及全国各地自民党党员、党友票选决定总裁，这两部分票数相等，均为394票，合计788票。不过，自民党党章同时允许紧急情况下可以启动国会议员和地方支部联合会代表投票的方案选举总裁。

8月28日，日本首相安倍晋三在东京首相官邸召开记者会，宣布因健康问题辞去首相职务。安倍的第三个自民党总裁任期原定于明年9月结束，他辞职后，自民党需提前举行总裁选举，新当选总裁将完成安倍剩余首相任期，直至明年秋季日本国会众议院选举。

(责编：艾雯、刘洁妍)