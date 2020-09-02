新华社东京9月1日电 （国际观察）自民党确定选举方案 “后安倍”热门人选甘苦自知

新华社记者姜俏梅 沈红辉

日本执政的自民党9月1日召开总务会，决定14日由本党国会议员和地方支部联合会代表投票选出新总裁，接替8月28日宣布辞职的现任总裁、日本首相安倍晋三。新总裁选出后将经国会选举出任日本首相。

分析人士认为，这一选举方案将对目前的三大热门人选竞选前景带来不同影响，自民党内大佬和主要派阀的发言权大增。

确定选举方案

安倍8月28日宣布辞职后，如何推举新总裁成为自民党当务之急。

根据自民党党章相关规定，总裁一般由本党国会议员与地方党员党友投票选举产生，票数各占一半。按此方式，此次选举应有394张议员票和394张党员票。不过，自民党党章同时允许特殊情况下启动紧急选举方案，由国会议员与全国47个地方支部联合会各3名代表进行投票。按这一方式，议员票和地方票分别为394票和141票，国会议员的投票权重更大。

安倍宣布辞职当天表示，授权自民党干事长二阶俊博决定新总裁选举的办法。据日本媒体报道，二阶以避免出现政治空白为由，倾向于采用“快车道”方案选出新总裁。但自民党内许多议员主张，为更加切合民意，应采用正常程序选举。

9月1日的自民党总务会最终决定，新总裁选举将以二阶倾向的“快车道”方案举行。选举将于8日公示，14日投票产生新总裁。

三大热门人选

选举方案的选择，实际上打响了自民党总裁选举的前哨战。日本媒体普遍认为，“快车道”方案有利于自民党主要派阀中意的候选人，而正常程序有利于民众支持度高的候选人。

据日本媒体报道，自民党政务调查会长岸田文雄9月1日正式宣布出马竞选，前干事长石破茂也于当天晚些时候宣布参选。而另一热门人选、现任内阁官房长官菅义伟预计将于9月2日宣布参选。不出意外的话，竞争将在这三人间展开。

岸田文雄曾担任外相等职，目前所任政调会长也是党内要职。日本舆论此前认为他是安倍看好的接班人之一。岸田本人参选意愿很强，得知安倍辞职的消息后即表示“担当重任的决心从未改变”。

石破茂是自民党内反安倍势力的代表，在自民党基层党员和普通民众中人气很高。在2012年的总裁选举中，石破茂曾凭借极高的党员票在首轮投票中名列第一，只是在第二轮投票中因国会议员票不如安倍而惜败。

菅义伟在党内属于无派阀人士，此前曾表示无意竞争总裁，但安倍宣布辞职后，党内推举他的声音开始高涨。据日媒报道，菅义伟已获得若干派阀领袖的支持。

大佬有望主导

以上三大热门人选各有优势。岸田谙熟政策，作风稳健，在党内有岸田派等基本盘；石破茂在基层党员中人气高，有助于自民党备战下一次国会众议院选举；菅义伟是安倍长期政权的重要支柱，曝光率高，并被认为能较好维持既有政策路线，实现政权平稳过渡。

日本媒体分析称，如果新总裁选举采用正常程序，石破茂有望借助民意制衡党内派阀，从而有一争高下之能。但在自民党决定采用“快车道”选举方案后，形势对石破茂不利。而自民党内大佬凭借派阀力量，将有更大发言权。

从目前党内派阀支持情况看，石破茂因长期与安倍对立，缺乏大派阀支持，而他领导的派阀仅有19名国会议员。岸田主要依靠拥有47名国会议员的岸田派，而能否争取到其他派阀议员票很大程度取决于接下来的“势头”如何。菅义伟虽然没有自己的派阀，但据称已得到前五大派阀中的细田派、麻生派、二阶派支持，在约50名无派阀议员中也有不少拥趸，俨然已是新总裁选举的最大热门。

(责编：艾雯、刘洁妍)