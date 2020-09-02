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外交部评美国一大学要求中国公费留学生离境：破坏中美人文交流的又一例证

2020年09月02日08:36  来源：新华网
 

新华社北京9月1日电（记者马卓言）针对有报道称美国一所大学要求中国公费留学生离境，外交部发言人华春莹1日表示，希望美国能够更加理性地看待中美关系，多做有利于中美两国人民相互理解、相互正确认知、更加友好合作的事情。

当日例行记者会上，有记者问：有报道称，美国北得州大学8月26日宣布切断同中国国家留学基金管理委员会的合作关系，要求撤销领取基金委补助的公费研究人员签证，要求他们1个月内离境。你对此有何评论？

华春莹说，有关报道如属实，将是一段时间以来美人为破坏中美人文交流的又一例证。“我也注意到这个消息已经引起美国国内一些人的关切和批评。”

她说，中美建交41年来，包括留学生交流在内的中美人文交流对增进两国人民相互理解认知、推动中美关系稳定发展有重要意义，也发挥了重要积极作用。长期以来，中国留学生和学者为美科技创新和经济发展作出了重要贡献。美方有关数据显示，中国在美留学人员占在美全部留学生总数的三分之一，每年给美国贡献的价值超过150亿美元。

“但令人遗憾的是，一段时间以来，美国内一些极端反华势力出于个人政治私利和打压、遏制中国发展的战略需求，处心积虑编造无数谎言对中国留学人员进行污名化和妖魔化，以莫须有的罪名，甚至动用司法力量，恶意打压中国在美留学生。”华春莹说，“我不知道在这样的情况下，还有多少中国家长能够放心把自己的孩子送去美国读书？”

“开放、包容、多元本是美国建国之本、立国之基，但今天全世界看到的美国已完全不同，到处充斥着封闭、仇恨和排外。”华春莹说。

她说，开放带来进步，封闭必然落后，这是深刻的历史教训。希望美国能够更加理性地看待中美关系，多做有利于中美两国人民相互理解、相互正确认知、更加友好合作的事情。“如果美方一意孤行，最终损害的必然是美国自身利益。”

(责编：艾雯、刘洁妍)
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