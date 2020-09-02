王毅强调各国都不应干涉别国内政 

人民网柏林9月1日电（记者花放）当地时间9月1日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯共同会见记者时，有记者再次提及涉港、涉疆等问题。

王毅首先用具体数字和事实介绍了中方制定香港国安法完善香港法制环境的正当合理性，阐明在新疆推进去极端化举措取得的积极成效，强调中国采取的各项政策得到包括香港同胞在内中国各族人民的广泛拥护和支持。王毅表示，此次欧洲之行取得了诸多共识，同时也有些同事询及中国的新疆和香港事务，但他们都首先强调尊重中国的主权，无意干涉中国的内政。我愿在此表明三点：

第一，国与国之间交往，还是应秉持相互尊重、不干涉别国内政的原则，这是国际关系基本准则，也是联合国宪章的规定。在此前提下，中方愿同感兴趣的国家，就彼此关心的问题进行交流，目的是增进相互了解。

第二，观察和评论中国事务时，要以事实为依据，搞清真实情况，不能偏听偏信，更不能以讹传讹。传播和扩散谣言是一种极其不负责任的态度，也是对亿万中国人民努力奋斗实现现代化进程的极大不尊重。

第三，欢迎各位朋友多到中国走走，包括到新疆等地区实地看看。我们已经邀请了90多个国家的团组考察访问新疆。他们政治立场不同，但都认为，在新疆看到的和他们以前听说的不是一回事。中国是开放的，欢迎各界朋友到中国亲身了解感受中国的发展变化。当然，如果戴着有色眼镜，事先抱着“有罪推定”心态，新疆各族人民对此是不欢迎的。

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