王毅：中德需共同承担起三大任务 

人民网柏林9月1日电（记者花放）当地时间9月1日，对德国进行正式访问的国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯共同会见记者。

王毅表示，这是今年我第二次到访柏林。我同马斯外长进行了坦诚、深入、友好的会谈，增进了互信，也富有成果。当今世界正面临多边与单边、开放与封闭、合作与对抗三大抉择，中方建议，中德作为有世界影响的大国，需要共同承担起三大任务：

首先要共同维护国际团结抗疫，重振世界经济。双方将继续坚定支持世卫组织工作，共同抵制毒化国际抗疫合作的错误言行，同时进一步落实二十国集团峰会共识，向非洲等欠发达地区提供帮助，尤其是让疫苗成为普惠可及的全球公共产品。疫情对全球产业链供应链造成冲击，搞所谓“脱钩”和“去全球化”只会进一步削弱世界经济复苏动力。中德愿保持双向开放，加强在贸易投资、健康卫生、清洁能源、数字经济等领域合作，用实际行动维护产业链供应链的稳定运行。双方还将共同支持复工复产，继续扩大“快捷通道”适用范围，探讨开展疫情联防联控合作。

第二是要共同推动中欧关系更加稳健成熟，迈向更高水平。中方将坚定支持欧洲一体化进程，支持欧盟团结壮大，支持欧盟增强战略自主，支持欧洲在国际事务中发挥更大作用。中方对德国作为欧盟轮值主席国推动中欧关系发展抱有期待。双方将筹办好下一阶段重要政治议程，深化中欧在气候变化、绿色发展、数字经济、公共卫生等领域的合作，年内完成中欧投资协定谈判。

第三是共同践行多边主义，反对制造“新冷战”。中德均反对人为挑动对立对抗，将加强在多边机构中的合作，支持联合国，支持世卫组织，支持多边主义。中德、中欧共同利益远多于矛盾分歧，双方是伙伴，而非对手。中欧社会制度和意识形态不同，但中方历来反对意识形态输出，更无意搞制度竞争。为推动民心相通，我已邀请马斯外长赴华举行中德高级别人文交流机制第二次会议，并建议在两国建交50周年时举办“人文交流年”。双方将支持两国智库、媒体、高校及科研机构加强交流，举办中德对话论坛和媒体对话。

王毅说，中德是全方位战略伙伴，双方在一些问题上存有不同看法十分正常。只要坚持相互尊重，坚持互不干涉内政，在涉及彼此核心利益问题上相互理解支持，双方就能保持互信，中德关系就能行稳致远，并为维护世界和平稳定、促进共同发展作出新贡献。

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