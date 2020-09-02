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王毅谈欧洲之行的三点重要共识 

2020年09月02日08:29  来源：人民网-国际频道
 

人民网柏林9月1日电（记者花放）当地时间9月1日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯共同会见记者。有记者问，此次欧洲五国之行达成了哪些共识？

王毅表示，此次欧洲五国之行是疫情防控常态化进程中中国外长首次访问欧洲，也是在国际形势不确定因素上升背景下，中国同欧洲国家的一次战略沟通。五国都高度重视对华关系，都希望尽快重启同中方的交往合作，都愿同中方加强沟通协调，共同应对全球性挑战。同时，我感到欧洲国家也有不少担忧。一是担忧全球疫情继续蔓延，世界经济面临深度衰退；二是担忧单边主义不断抬头，多边主义遭受严重冲击；三是担忧人为制造“脱钩”分裂，国际形势中竞争对抗加剧。

王毅说，我同五国领导人和外长就双边关系和国际局势进行了坦诚深入沟通，达成了广泛共识，其中最主要有三点：

一是要坚持多边主义，抵制单边主义行径。此次欧洲之行，各国最强烈的呼声就是要坚决捍卫多边主义，我们就此达成了一致。概括起来就是，中欧要加强协调，坚持多边理念，采取多边行动，遵守多边协议，强化多边机构。

二是要加强团结合作，反对分裂“脱钩”。我们都主张，要加强中欧抗疫合作，尽快重启双方人员往来和务实合作，为世界经济恢复增长作出“中欧贡献”。我们都同意，要本着对人类前途命运负责任的态度，共同抵制煽动分裂、“脱钩”和对抗的逆流，避免世界重回“丛林法则”。

三是要维护中欧关系大局，妥善管控分歧。我们都认为，要坚持中欧全面战略伙伴关系定位，把握好中欧关系向前发展的主导面。对于中欧之间存在的分歧，要通过平等对话加深了解，通过坦诚沟通增进互信，通过互惠合作实现共赢，通过建设性方式加以管控。

(责编：张信凤、刘洁妍)
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