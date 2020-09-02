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王毅：中欧要努力做好六件大事 

2020年09月02日08:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网柏林9月1日电（记者花放）当地时间9月1日，国务委员兼外长王毅在柏林同德国外长马斯共同会见记者。有记者问，中方对下一步中欧关系与合作有什么期待？

王毅表示，今年是中国同欧盟建交45周年，是新一届欧盟机构的开局之年，也是德国再次担任欧盟轮值主席国的重要年份。当前形势下，中欧关系面临进一步发展的重要机遇。下一步，中欧要努力做好几件大事：

一是要筹办好下一阶段中欧高层交往，为中欧合作指明方向。

二是年内完成中欧投资协定谈判。中欧投资协定谈判已到最后阶段。双方要加大投入，必要时作出政治决断，尽快解决遗留问题，确保如期完成谈判。

三是要尽快签署《中欧合作2025战略规划》。2020战略规划即将到期，双方应做好新的五年合作规划，为中欧对话合作提供蓝图和框架。

四是要打造中欧绿色伙伴。双方要坚定不移推进应对气变国际合作，为此采取新的行动。中方已提前两年完成2020年减排承诺，正在积极研究中长期目标。双方要相互支持并办好明年中欧各自举办的气候、生物多样性重要会议。

五是要加强数字经济合作。中欧在发展数字经济方面各有优势，也有共同关切。我们要坚持相互开放市场，加强技术产业合作，推动制定全球数字领域的标准规则。

六是要加强支持多边机构。共同支持联合国特别是安理会维护世界和平安全的核心作用，加快落实2030年可持续发展议程。维护世界贸易组织核心价值和基本原则，尽快选出新一任总干事。支持世界卫生组织的领导和协调作用，帮助各国早日彻底战胜疫情。

(责编：张信凤、杨牧)
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