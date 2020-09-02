汽车观影 别样体验（患难见真情 共同抗疫情）

布萨诺和妻子吃过晚饭，驱车来到阿根廷圣伊西德罗市的一家汽车电影院。影院位于拉普拉塔河岸边一片空旷的草坪上，影院的大屏幕与一弯月牙相互映衬。

为应对新冠肺炎疫情，阿根廷从3月开始执行全面的社交隔离政策。为了满足疫情防控期间民众的精神生活需要，阿根廷多个城市近来陆续获准设立汽车电影院。圣伊西德罗市的这家电影院，是疫情发生以来首家向公众开放的汽车电影院。

汽车电影院执行严格的防疫措施。观众在入口处出示电影票后，穿着白色防护服的工作人员会上前测量体温，检查车辆是否持有向政府申请的外出通行证、是否配备洗手液等消毒用品，确认一切合规后放行。影院里的停车位按照安全的社交距离划定。

“我们提前做好了充足准备，仔细阅读了影院购票网站的安全提示，确保顺利看上电影。”布萨诺说，疫情形势依然严峻，严格的安检措施让人安心。

观众可以通过手机软件向附近的餐厅发送订单，有专人将餐饮送到顾客手中。餐厅老板马西尼说：“疫情以来我们一直处于歇业状态，汽车电影院为我们带来了工作机会，很高兴再次看到人们的笑脸。”

电影散场，布萨诺意犹未尽：“居家隔离这么久了，我们终于好好享受了一场电影盛宴。”布萨诺的妻子说：“电影让我们短暂摆脱了焦虑，心情得到了片刻轻松。”

“对许多年轻人来说，汽车电影院给疫情期间的生活带来别样趣味。”影院经理奥黑达介绍说，汽车电影院深受民众喜爱，周末的票经常被预购一空，他们计划在体育场和露天停车场开设更多的汽车电影院。

圣伊西德罗市市长波塞说，政府重视改善居民的生活质量，尤其是关注人们的心理状况。在保证健康和安全的前提下，汽车电影院能够提供娱乐和放松的机会，帮助大家共渡难关。

（本报布宜诺斯艾利斯9月1日电）

《 人民日报 》（ 2020年09月02日 16 版）

(责编：杨光宇)