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世贸组织总干事阿泽维多提前离任

新的总干事人选预计将于十一月确定

本报驻比利时记者  张朋辉

2020年09月02日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　8月31日，世界贸易组织总干事阿泽维多正式离任，提前一年结束任期。阿泽维多当天在社交媒体上表示，担任世贸组织总干事是自己“莫大的荣幸”，多边贸易体制是全球和平与繁荣的基本支柱，在今后工作中他仍将继续支持多边主义。国际舆论分析认为，世贸组织不仅面临总干事遴选、改革、推动多边贸易等诸多挑战，还要应对新冠肺炎疫情给世界贸易带来的冲击，下任总干事任重道远。

　　阿泽维多于2013年9月正式成为世贸组织第六任总干事，并于2017年成功连任。今年5月，阿泽维多宣布提前结束总干事任期。据悉，世贸组织已开始新任总干事的遴选工作，各成员将以协商一致的原则确定新总干事人选。当前，已经有来自8个国家的候选人角逐下任总干事，新的总干事人选预计将于11月确定。

　　根据世贸组织规定，在过渡期内，世贸组织总理事会应指定一名现任副总干事担任代理总干事，承担其行政职责。法新社报道称，上个月，世贸组织成员未能就该组织代理总干事人选达成一致，主要原因是“美欧立场严重对立”。

　　多边贸易谈判、争端解决和贸易政策监督是世贸组织的三大支柱。国际舆论认为，世贸组织成立25年来，取得不少成果，但当前三大支柱都面临挑战：多哈回合谈判自2001年启动以来，进展迟缓，取得成果有限；受美国阻挠，世贸组织上诉机构无法遴选新法官，陷入瘫痪；一些国家贸易保护主义思潮抬头，对以规则为基础的多边贸易体制构成威胁。此外，受新冠肺炎疫情影响，全球贸易大幅下降。世贸组织此前预测，疫情可能导致今年全球货物贸易缩水13%到32%。

　　“在一个相互联接的世界中，国际社会必须合作。没有合作，对所有国家都是损失”，阿泽维多在正式离任时表示，以规则为基础的多边贸易体制仍然是国际经济秩序的源泉，这有利于驱动投资、刺激增长、推动发展、创造就业，这在当前形势下尤其重要。世贸组织必须继续推进改革进程，以更好满足国际社会的需要。参选下任世贸组织总干事的候选人在近期都表示，将推动世贸组织改革，维护多边贸易体制，应对疫情对世界贸易的冲击，推动世界贸易发展。

　　英国《金融时报》日前发表社论称，在当前多边贸易体制受到威胁，国际贸易局势紧张的背景下，世贸组织的重要性更加突出。

　　（本报布鲁塞尔9月1日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 16 版）
(责编：杨光宇)
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