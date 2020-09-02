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“拉紧墨中友谊的纽带”

本报驻墨西哥记者  刘旭霞

2020年09月02日05:13  来源：人民网－人民日报
 

　　近日，第十九届“汉语桥”世界大学生中文比赛墨西哥赛区决赛落幕。本届比赛由中外语言交流合作中心主办，中国驻墨西哥大使馆承办，墨西哥国立自治大学孔子学院协办。比赛以“天下一家”为主题，分主题演讲和才艺展示两个环节，参赛选手通过在线提交视频的方式进行角逐。

　　在演讲环节中，参赛选手结合抗击疫情讲述对“天下一家”的理解。选手埃里克说，山川异域，风月同天。面对突如其来的疫情，我们不分国界，携手抗击。埃里克绘了一幅荷花图，表达对最终战胜疫情、期盼和平友好的愿望。

　　选手塞巴斯蒂安深情演绎歌曲《桥边姑娘》：“我愿做一只雄鹰，遨游在墨中两国友谊的天空；我愿做一叶小舟，乘风破浪，勇往直前；衷心祝愿国与国相亲，家与家相爱，共同构建美好的家园。”塞巴斯蒂安说，汉语改变了他的生活，他希望有朝一日能踏上中国的土地，探索灿烂的中国文化。

　　获得第一名的宝拉·帕切科就读于蒙特雷理工学院商务专业，已在墨西哥城孔子学院学习了三年汉语。比赛中，她身着旗袍，用字正腔圆的普通话绘声绘色地讲述了一则中国寓言故事。她表示，地球上所有人的命运紧紧相连、密不可分，环境问题、生态问题、经济问题、疾病问题，都需要人类共同面对。

　　“疫情防控期间，同学们克服困难，继续努力学习汉语。‘汉语桥’拉紧墨中友谊的纽带，让更多墨西哥人认识中国、了解中国，成为推动墨中关系发展的一份力量。”墨西哥国立自治大学孔子学院外方院长珍妮表示。

　　中国驻墨西哥大使馆教育组负责人吴小燕表示，语言是增进友谊的桥梁，是了解一个国家及其文化的钥匙，希望墨西哥学员们继续学习，成为中墨文化交流的使者。

　　作为汉语学习和文化传播交流的中心，墨西哥的5所孔子学院分布在4个不同地区，近年来规模均不断扩大，每年共招收学员8000名左右。2019年，墨西哥国立自治大学孔子学院开设汉语教学的75个班次和4个短期培训班，全年共计学员达1165人。

　　目前，30多所墨西哥大学已开设汉语课程。自2009年以来，墨西哥国立自治大学孔院共举办了10届墨西哥汉语教师培训，来自墨西哥15家汉语教学机构的400多名学员参加。

　　（本报墨西哥城9月1日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 16 版）
(责编：杨光宇)
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