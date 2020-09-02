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“携手共进才能成功”

——一带一路智库合作联盟举办云端论坛

本报记者  颜  欢

2020年09月02日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　由中共中央对外联络部发起成立的“一带一路”智库合作联盟8月31日举办云端论坛，来自20余个国家的前政要、知名智库学者围绕“超越意识形态差异，共建人类命运共同体”的主题展开对话交流，并发表《关于加强国际合作、推动构建人类命运共同体的共同倡议》。

　　中共中央对外联络部部长宋涛致开幕辞时表示，人类命运共同体理念为实现世界共同发展、进步指明了方向。面临一些新的风险挑战和复杂因素，各国智库学者应发挥自身重要作用，积极促进团结合作、开放包容、互学互鉴和公平正义，为维护世界和平发展和共同繁荣建言发声，为共建人类命运共同体贡献智慧和力量。

　　斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克认为，多边主义是有效应对当前全球治理问题、推动经济复苏的“解药”。世界各国应坚定不移推动经济全球化，注重可持续发展和创新，进一步加强互联互通，才能在保护主义上升的背景下，真正继续开展国际合作。

　　“新冠肺炎疫情对全人类造成危害，全球问题只能发动全球力量来解决。只有秉持命运共同体意识，推动对话、学习和相互理解，才能战胜疫情。”波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚就世界各国如何推进共同行动提出建议并强调，“后疫情时代，国际合作才是主题，携手共进才能成功，这是各国发展的唯一路径。”

　　埃及前总理伊萨姆·沙拉夫指出，当前各国相互依存程度远超从前，必须推动共建人类命运共同体，维护人类文明多样性，促进各国协同发展。“共建‘一带一路’提供了一个共同合作与发展的平台，有助于各国携手努力，共同面对挑战并发展经济。”

　　“中国致力于推动国际合作，并积极作为，承诺将新冠疫苗作为全球公共产品，保证其在发展中国家的可及性和可担负性。这是中国践行共建人类命运共同体的体现。”泰国国会前主席颇钦·蓬拉军强调，要解决当前复杂的国际问题和挑战，就要求在国际秩序建设中坚持合作、尊重多样性。

　　马来西亚国会前副议长翁诗杰表示，当今世界不确定性不稳定性日益增多，治理赤字、信任赤字、和平赤字、发展赤字越来越大。“必须坚定维护基于原则、基于规则的国际秩序，减少冲突的风险，建立相应的国际平台，促进全球合作，解决人类共同面临的挑战。”


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 03 版）
(责编：杨光宇)
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