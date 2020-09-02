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中国是我们的希望（国际论坛）

小约翰·柯布

2020年09月02日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　近年来，我几乎每年都到中国，亲身感受了北京的蔚蓝天空、浙江丽水莲都区的绿水青山和云南普洱的美丽风光。“生态文明”和“美丽中国”在中国这块土地上不是空洞的口号，而是正在一步步变成现实。

　　我为中国生态文明建设取得的成就感到高兴。作为一个过程哲学家，我对于中国生态环境的转变过程尤其感兴趣。中国生态文明建设取得今天的成就与每个中国人的努力分不开，与中国领导人提出的“绿水青山就是金山银山”的“两山”理念分不开。

　　长期以来，一些国家深陷经济发展和环境保护二元对立的困境，今天的世界不能再承受高耗能、高污染的发展模式，唯经济增长马首是瞻，只会把人类引向毁灭的边缘。“两山”理念消解了这一对立，兼顾经济发展和环境保护，走出了生态文明之路，这是高质量的绿色发展之路。“两山”理念为中国的生态文明建设和绿色发展提供了强大的理论支撑。

　　中国协调经济发展与环境保护的行动走在了许多国家的前面。以我参观考察过的浙江丽水莲都区和云南普洱为例，前者有意淡化传统国内生产总值（GDP）考核，引入和实施生态系统生产总值（GEP），绿色正成为当地经济发展的“新活法”；后者则以建设国家绿色经济试验示范区为平台，把绿水青山“美丽颜值”直接转化为金山银山“经济价值”，大大惠及了民生。两者都起到了很好的范本作用。

　　中国的生态文明建设，意味着中国关心的不仅是全中国人民的福祉，更是整个人类的可持续发展。中国向世界展示了环境保护和经济发展并行不悖，中国特色社会主义制度在这方面比西方资本主义制度做得更好。

　　美国一些政客认为中国的成功“威胁”到了美国的全球统治，因此视之为敌。而反观美国，多年来任何关于环境保护的立法都很难获得通过，因为大财团和大公司担心这些环保立法会妨碍其发展。美国非但没有进步，反而取消了曾经已有的环保措施。实际上，美国国家环境保护局与其说是保护环境的机构，不如说是保护大公司的机构。人们对增加公司利润的兴趣要远远大于保护子孙后代利益的兴趣。

　　在生态文明建设方面，中国对世界的另一个伟大贡献是乡村振兴战略。乡村是一个相互照顾与相互关心的有机共同体。在那里，人们开展爱心合作，土壤得以恢复健康，有机食物得以生产出来。如果乡村振兴战略进展顺利，中国将会为世界树立榜样。

　　迄今为止，中国在生态文明建设上所做出的艰苦卓绝的努力，令世界看到希望。我衷心祝福中国，中国是我们的希望。

　　（作者为美国中美后现代发展研究院创院院长、美国国家人文科学院院士）


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 03 版）
(责编：杨光宇)
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