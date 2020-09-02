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中国减贫成就具有世界意义（和音）

2020年09月02日04:59  来源：人民网－人民日报
 

　　中国实践加快了全球减贫进程，增强了全世界消除绝对贫困、实现联合国2030年可持续发展目标的信心

　　

　　从全球视野观察，中国减贫成就具有重大的世界意义。特别是随着中国技术、中国智慧、中国方案走向世界，中国帮助不少国家和地区的人民走上了脱贫之路。在卢旺达，一颗颗白嫩的菌草破土而出，点燃了德玛斯、莱昂尼达斯等一群“蘑姑娘”的创业梦，也带来了充满希望的新生活；在马达加斯加，一株株杂交水稻蓬勃生长，让当地居民实现了吃饱饭、更吃好饭的梦想，稻农拉奈弗马纳纳脸上写满骄傲与幸福；在老挝琅勃拉邦市象龙村，在广西扶贫专家和老挝当地政府的合力推动下，全村174户人家终于能在自家喝上符合饮用标准的山泉水、用自家的水泼水祈福……中国对全球减贫事业的贡献，看得见、摸得着。

　　消除贫困，自古以来就是人类梦寐以求的理想，是各国人民追求幸福生活的基本权利。《联合国宪章》《世界人权宣言》《经济、社会及文化权利国际公约》等都把消除贫困、实现发展作为基本人权。但是，全球目前还有超过7亿多人口生活在贫困线以下，世界银行警告新冠肺炎疫情可能导致1亿人重新陷入极端贫困，摆脱贫困依然是国际社会面临的紧迫挑战。改革开放40多年来，中国的人均收入增长超过25倍，8.5亿人摆脱了贫困，对世界减贫贡献率超过70%，成为全球最早实现联合国千年发展目标中减贫目标的发展中国家。世界银行前行长罗伯特·佐利克赞叹：“毫无疑问，这是消除贫困的历史上最大的飞跃。”

　　中国减贫成就，是国际公认的保障人类生存权、发展权的亮丽答卷。让老百姓过上好日子，这是中国共产党人的不变初心，始终是中国发展的最大目标。世界有目共睹，中国建立了世界上最大规模的教育、社保、医疗体系，成为世界上脱贫人口最多的国家，堪称最大的人权工程、最好的人权实践，这也是中国对世界人权事业的重要贡献。中共十八大以来，中国贫困人口从2012年年底的9899万减少到去年年底的551万，连续7年每年减贫规模都在1000万人以上，相当于欧洲一个中等国家人口规模。土耳其爱国党主席佩林切克表示，中国共产党既是带领中国人民脱贫致富、实现“中国式发展奇迹”的创造者，也是世界和平与未来希望的保障。

　　“一花独放不是春，百花齐放春满园。”中国一直是全球减贫与发展事业的倡导者、推动者和践行者，积极支持和帮助广大发展中国家特别是最不发达国家消除贫困。中国作为创始成员参加联合国“消除贫困联盟”，通过中国扶贫国际论坛、中非减贫与发展高端对话会、中国—东盟社会发展与减贫论坛等分享减贫经验，设立南南合作援助基金在亚洲、非洲、美洲等地区30多个国家实施200余个发展合作项目。世界银行研究报告显示，“一带一路”倡议全面实施有望使760万人摆脱极端贫困、3200万人摆脱中度贫困。柬埔寨农村发展部农村经济发展司副司长衡真田指出，中国给柬埔寨人民带来了“劳动致富”的理念——这种思想上的转变是最宝贵的财富。

　　中国脱贫攻坚取得决定性成就，也预示着新生活、新奋斗的起点。国际公认，中国实践加快了全球减贫进程，增强了全世界消除绝对贫困、实现联合国2030年可持续发展目标的信心。让共同发展的阳光照亮全球减贫之路，中国与世界携手前行，这是共建没有贫困的人类命运共同体的伟大征程。


　　《 人民日报 》（ 2020年09月02日 03 版）
(责编：杨光宇)
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