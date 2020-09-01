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尼日利亚学者：非中团结抗疫，友谊坚如磐石

2020年09月01日18:44  来源：人民网-国际频道
 

人民网阿布贾9月1日电（记者姜宣） 据驻尼日利亚使馆微信公众号8月31日消息称，尼日利亚阿布贾大学政治学与国际关系教授哈里杜在尼主流媒体《人民报》发表题为《中非合作抗疫》的评论文章，认为非中关系源远流长，长期以来，非中相互支援，患难与共。非洲疫情暴发后，中国第一时间驰援非洲国家，非中友好互信在团结抗疫中更加牢固，友谊历久弥坚。

文章说，中国非常重视非洲，非中交流与合作有着深厚历史渊源。新中国成立后，特别是1955年万隆会议的召开，开启了非中合作新篇章。中国改革开放后，非中关系取得长足发展，2000年中非合作论坛进一步推动了南南合作。新冠肺炎疫情暴发后，中国第一时间动员全国力量，采取最全面最严格最彻底的防控措施，有效遏制住了疫情蔓延。很多非洲国家给予中国有力声援和支持，体现了非中情谊。

文章说，中国和非洲国家是患难与共的好朋友。在非洲疫情日趋严峻形势下，中国率先驰援，坚定地与非洲人民站在一起。中国派遣医疗队赴非抗疫，分享抗疫经验，在自身仍面临巨大抗疫压力情况下，多批次向非洲国家提供大量抗疫物资，马云基金会和阿里巴巴基金会等民间机构也捐赠了大批医疗用品。中国还承诺，新冠疫苗研发成功并投入使用后，将率先惠及非洲国家。中国对非医疗援助素有传统，自1963年以来已累计派出医疗队员24.3万人，在非洲各国医治病患2.2亿人次。非中友谊在抗疫中得以巩固，合作进一步加强。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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