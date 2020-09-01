2020“文化中国·水立方杯”荷兰赛区选拔赛举行

人民网布鲁塞尔9月1日电 （记者 任彦）8月31日，2020“文化中国·水立方杯”海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛荷兰分赛区选拔赛以网络视频方式举行。

本次选拔赛由欧洲中国留学生创业基金会主办。据欧洲中国留学生创业基金会执行会长卢雅娟介绍，今年是继2012年和2017年之后，荷兰作为分赛区第三次组织这一比赛。荷兰华侨华人对这一比赛给予高度关注并积极参与，参赛选手结构呈现广泛性和多元性的特点，年龄最小的12岁，最年长的73岁，既有资深侨领、华裔二代，也有新移民和准妈妈等。“音乐架起了我们亲近中国文化的桥梁，也丰富了我们在疫情下的文化生活。”

经过激烈的角逐，李静、尹富尧和吴哲分获成年组冠、亚、季军，金戴美、唐诗卿和闫诗棋分获青少年组冠、亚、季军。两组冠、亚军将代表荷兰分赛区参加全球复赛和决赛。

中国驻荷兰大使馆临时代办陈日彪出席颁奖典礼并致辞。他说，在荷兰疫情仍未缓解的当下，各侨团积极参与、通力合作，圆满完成大赛的各项组织工作，取得良好的办赛效果，既为旅荷侨胞一展歌喉提供了平台，丰富了大家疫情中的生活，提振了士气，也是旅荷侨界同心抗疫的生动体现。

“文化中国·水立方杯”海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛是国家级侨务文化品牌和全侨参与的音乐文化盛会，旨在传承中华文化、促进人文交流、凝聚侨心侨力、服务国家发展。今年是大赛创办十周年，以“相约十年·心在一起”为主题，在海外36个国家和地区设立50个海外选拔分赛区，并首次增设了中国香港和澳门赛区，吸引更多海外华侨华人和港澳青少年关注和参与比赛，进一步扩大了赛事参与度和影响力。

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