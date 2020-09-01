日本自民党总裁选举在即 菅义伟获党内最大派系支持

人民网东京9月1日电（李沐航）围绕日本自民党新一任总裁选举，除了麻生派、二階派，最大派系的细田派也表示支持内阁官房长官菅义伟参选。自此，菅义伟已获得自民党内的广泛支持。

日本内阁官房长官菅义伟。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

另一方面，自民党领导层希望在1日的总务会上通过由自民党国会议员及地方分部党员为代表投票的“压缩版”选举方式，但由于遭到党内部分党员强烈反对，且坚决要求全体党员参与投票，因此预计协调此事或将需要更多时间。

据悉，对于涉及新一任日本首相诞生的自民党总裁选举，菅义伟已坚定了参选意向。预计他将在最终确定了选举方式后做出正式声明。

据了解，菅义伟除得到自民党内第二大派系麻生派和第四大派系二階派的坚决支持外，日本首相安倍晋三所在的自民党第一大派系细田派也于8月31日晚通过内部协商，最终表态支持菅义伟参选自民党总裁。另外，预计无党派的不少议员也将加入到支持菅义伟的队伍中去。现在，自民党内外支持菅义伟参选的范围正进一步快速扩大。

日本自民党政务调查会长岸田文雄。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

此外，日本自民党政务调查会长岸田文雄也表示有意竞选自民党总裁一职。8月31日晚，岸田文雄相继与安倍晋三、竹下派系的会长及前会长进行会谈，力求得到支持。岸田文雄就目前的党内形势表示“很严峻”，他认为“即便身处逆风之境，也必须战斗下去。”并重申了参选的强烈意愿。

原自民党干事长石破茂。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

原自民党干事长石破茂在出席派系会议后，也表示接下来将参选党总裁。在8月31日晚的电视节目中，石破茂表明了自己的态度。他说：“如果自民党总务会确定了选举方式的话，还是越快决定越好。”

在目前形势下，日本自民党领导层正在以本月8日就总裁选举进行公示、省略掉日本全国党员的投票步骤、并于14日召开两院议员会议进行投开票为前提进行协调。

虽然自民党领导层希望于1日的总务会上确定选举方式，但是围绕着党员投票形式，党内形成了赞成和反对两个立场。所以，最终选举方式的出台，预计将会延后。

岸田文雄：不到最后决不放弃

表现出参选意愿的自民党政务调查会长岸田文雄在关于自己政治构想的新书9月出版前，于8月31日召开了新闻发布会。针对坚定了参选意向且支持范围不断扩大的内阁官房长官菅义伟，岸田文雄表示：“我觉得目前环境非常严峻。不到最后一刻，我决不放弃。即便身处逆风之境，也必须战斗下去。我将立足于当前，继续努力，寻求新的局面。”

另外，岸田文雄还就中坚议员和年轻议员向干事长二阶俊博提出的诉求表示：“通过党员投票体现大家的心声，这是非常重要的。我希望党内对这些诉求给予最大限度的探讨。”

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