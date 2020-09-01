布鲁塞尔中国文化中心线上活动获欧洲民众喜爱

人民网布鲁塞尔9月1日电 （记者方莹馨）9月1日，继《特别的“非遗”给特别的你——吉林查干湖鱼皮制作技艺》上线后，布鲁塞尔中国文化中心携手上海群艺馆推出周虎臣毛笔制作技艺——《璀璨薪火·海派百工》微纪录片，拉开中心成立5周年线上庆典暨迎中秋系列活动帷幕。品味中国非遗技艺，传播中国非遗文化，讲述中国匠人精神，获得民众点赞。

4月中旬开展云·游中国系列活动以来，中心平均每天一个活动上线，与比利时和欧洲民众分享美丽中国。网友瓦莱里留言：“云·游中国”栏目好，图片非常精彩。

后疫情时代，中心围绕比利时和欧洲民众对中国文化艺术、旅游、人文、美食等的喜好，精选丰富上线内容，在云·游中国品牌下，开设了云分享、云课堂、云抗疫、云共赏、云探究、云品味等栏目，分享品味中华经典文化艺术、美丽中国自然风光视频图片；上网课学汉语，介绍中国非遗制作工艺，交流线上活动收成；分享中国艺术作品，开设中华美食文化云课堂，展示美食制作过程。点缀生活，云端抗疫。

中心上线了来一点书香系列之上海少儿图书馆儿童绘本封面展、“善美韶关：风度书房的人文气息”、“大隐书局：都市里的那盏灯”；一个县的全域旅游——浙江松阳香茶以及《舌尖上的松阳》揭秘松阳地道风味秘诀，“一起寻味缙云”，探索缙云生活机理；《上海行——中医药康养之旅》，向比利时和欧洲民众推介中国国粹中医，以中医的名义云游中国，获得网友喜爱点赞，分享踊跃。

疫情期间，诗意江南最是陪伴。江南文化独特的韵味，集聚中心粉丝，提升中华文化艺术的影响力，扩大中国文化的影响力。《不一样的海派大师程十发作品》、《刘海粟美术馆馆藏作品》、越剧《流光溢彩》、昆曲《牡丹亭》、京剧《京武会》惊艳上线。在文化和自然遗产日当天，中心举办了“弦”上非遗——上海评弹团建业里线上直播夜场秀专场，圈粉无数。上海杂技团的高空杂技《飞鸟与鱼——双人吊子》一上线，中国高空杂技的诗意与惊险，超越自我、挑战极限的别样美，成为线上一道特别的风景，征服一众网友。

此外，《中国非遗文化中的嘉定竹刻艺术》《指尖上的中国：银光盈月》《“面”中艺术——海派面塑制作工艺全解析》等讲述中国匠人匠心的视频受到网友喜爱。《行走的上海美食》《北京烤鸭》《妈妈的小咸菜》《中国手艺糕点》等视频一上线，中华美食引来网友热情围观。15名音乐剧演员深情演绎的《We Are The World》经典歌曲，以艺术的力量鼓舞人们，用音乐向世界发出命运与共的强音，上线后创播放量新高。《熊猫带你走进国宝世界》《中国美术馆馆藏作品中的劳动者形象》《碧海蓝天海南系列》《第十届国际传统艺术邀请展VR线上展厅》上线，受到网友青睐。梅兰竹菊、四季节庆，书香木偶、湖光山色，美术民俗、中医养生……中心奉献的美丽中国主题给“震中”的欧洲民众带来艺术享受。

疫情期间，中欧人文交流热度不减。未来中心将继续做好云游中国系列活动，与欧洲民众分享更多中国经典文旅融合内容，讲好中国故事，让中华优秀传统文化和美丽中国形象走进比利时、走进欧洲，走向世界。

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