人民网>>国际

布鲁塞尔中国文化中心线上活动获欧洲民众喜爱

2020年09月01日18:28  来源：人民网-国际频道
 

人民网布鲁塞尔9月1日电 （记者方莹馨）9月1日，继《特别的“非遗”给特别的你——吉林查干湖鱼皮制作技艺》上线后，布鲁塞尔中国文化中心携手上海群艺馆推出周虎臣毛笔制作技艺——《璀璨薪火·海派百工》微纪录片，拉开中心成立5周年线上庆典暨迎中秋系列活动帷幕。品味中国非遗技艺，传播中国非遗文化，讲述中国匠人精神，获得民众点赞。

4月中旬开展云·游中国系列活动以来，中心平均每天一个活动上线，与比利时和欧洲民众分享美丽中国。网友瓦莱里留言：“云·游中国”栏目好，图片非常精彩。

后疫情时代，中心围绕比利时和欧洲民众对中国文化艺术、旅游、人文、美食等的喜好，精选丰富上线内容，在云·游中国品牌下，开设了云分享、云课堂、云抗疫、云共赏、云探究、云品味等栏目，分享品味中华经典文化艺术、美丽中国自然风光视频图片；上网课学汉语，介绍中国非遗制作工艺，交流线上活动收成；分享中国艺术作品，开设中华美食文化云课堂，展示美食制作过程。点缀生活，云端抗疫。

中心上线了来一点书香系列之上海少儿图书馆儿童绘本封面展、“善美韶关：风度书房的人文气息”、“大隐书局：都市里的那盏灯”；一个县的全域旅游——浙江松阳香茶以及《舌尖上的松阳》揭秘松阳地道风味秘诀，“一起寻味缙云”，探索缙云生活机理；《上海行——中医药康养之旅》，向比利时和欧洲民众推介中国国粹中医，以中医的名义云游中国，获得网友喜爱点赞，分享踊跃。

疫情期间，诗意江南最是陪伴。江南文化独特的韵味，集聚中心粉丝，提升中华文化艺术的影响力，扩大中国文化的影响力。《不一样的海派大师程十发作品》、《刘海粟美术馆馆藏作品》、越剧《流光溢彩》、昆曲《牡丹亭》、京剧《京武会》惊艳上线。在文化和自然遗产日当天，中心举办了“弦”上非遗——上海评弹团建业里线上直播夜场秀专场，圈粉无数。上海杂技团的高空杂技《飞鸟与鱼——双人吊子》一上线，中国高空杂技的诗意与惊险，超越自我、挑战极限的别样美，成为线上一道特别的风景，征服一众网友。

此外，《中国非遗文化中的嘉定竹刻艺术》《指尖上的中国：银光盈月》《“面”中艺术——海派面塑制作工艺全解析》等讲述中国匠人匠心的视频受到网友喜爱。《行走的上海美食》《北京烤鸭》《妈妈的小咸菜》《中国手艺糕点》等视频一上线，中华美食引来网友热情围观。15名音乐剧演员深情演绎的《We Are The World》经典歌曲，以艺术的力量鼓舞人们，用音乐向世界发出命运与共的强音，上线后创播放量新高。《熊猫带你走进国宝世界》《中国美术馆馆藏作品中的劳动者形象》《碧海蓝天海南系列》《第十届国际传统艺术邀请展VR线上展厅》上线，受到网友青睐。梅兰竹菊、四季节庆，书香木偶、湖光山色，美术民俗、中医养生……中心奉献的美丽中国主题给“震中”的欧洲民众带来艺术享受。

疫情期间，中欧人文交流热度不减。未来中心将继续做好云游中国系列活动，与欧洲民众分享更多中国经典文旅融合内容，讲好中国故事，让中华优秀传统文化和美丽中国形象走进比利时、走进欧洲，走向世界。 

(责编：徐祥丽、杨牧)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved