2020环法自行车赛开赛，本赛季亮点有哪些？

受新冠疫情影响，推迟了两个月的第107届环法自行车赛（Tour de France）终于在8月29日从法国南部城市尼斯开赛。

今年环法赛的21个赛段全程距离3470公里，包括9个平路赛段、3个丘陵赛段、8个山地赛段及1个个人计时赛段，包含2个休息日。本赛季共有来自22支队伍的176名选手参赛。

截至8月31日，2020环法自行车赛进行了第三赛段（3e étape du Tour de France 2020）从尼斯至西斯特龙、全长198公里的比赛。最终，乐透车队澳大利亚车手尤恩（Calew Ewan）获得赛段冠军，快步车队法国车手阿拉菲利普（Julian Alaphilippe）继续保有黄色领骑衫（Maillot Jaune）。

一． 本赛季亮点

01 爬坡多

相较于其它同类赛事，环法自行车赛以相对“平易近人”著称，而今年环法的一大特点是山地赛段多。

除了爬坡，今年环法还有上坡冲刺、下坡终点、横风赛段等，一次穿越法国五大山脉——Alpes（阿尔卑斯山）、Massif central（中央高原）、Pyrénées（比利牛斯山）、Jura（汝拉山）和Vosges（孚日山脉），这样的安排以往罕见。

02 以色列新车队亮相

本次环法赛中出现了一支来自以色列的新车队，冠名“以色列创业国度车队（Start-up Nation）”，于今年刚刚升级为世巡赛车队，车队拥有冲刺名将格莱佩尔和爬坡手丹-马丁。这是以色列首次进入此类重大国际体育赛事。

03 夺冠热门

2020年环法自行车赛依旧十分激烈。几年来的环法霸主英力士车队两大力将在本赛季双双缺席，而山地赛段对冲刺型选手造成一定不利。因此，今年环法赛花落谁家，实难预测。

以下是法媒france info 8月28日统计的夺冠热门人选:

★★★★ Egan Bernal, Primoz Roglic

★★★ Tom Dumoulin, Thibaut Pinot

★★ Miguel Angel Lopez, Tadej Pogacar, Nairo Quintana

★Romain Bardet, Emanuel Buchmann, Richard Carapaz, Mikel Landa, Richie Porte, Adam Yates

二．特殊时期的安全保障

出于安全考虑，本次的环法自行车赛将在高度紧张的疫情防控氛围里举行。

开幕式不允许公众参加，而想要参与观赛的观众必须时刻带好口罩。在出发赛区与终点赛区及山口等人员易密集区域，采取限流等措施，避免出现聚集性活动。

媒体则需要与选手保持一定距离，不允许与选手之间有自拍、签名等互动。

参赛选手采用更为严格的管理方式，除每天必要完成核酸筛查外，在每一个出发赛区与终点赛区都需佩戴口罩骑行。而且根据组委会最新要求，任何车队，包括车手和工作人员，如果在检测中发现有两人感染，整个车队将直接失去参赛资格。

三．历史上的环法自行车赛

1903年7月1日，环法自行车赛首度召开。第一届比赛共有59位选手参加，路线仅有6个阶段组成，选手需穿越巴黎、里昂、马赛、波尔多、图卢兹和南特等六大城市，全长2428千米，具体如下：

- Paris-Lyon (467 km)

- Lyon-Marseille (374 km)

- Marseille-Toulouse (423 km)

- Toulouse-Bordeaux (268 km)

- Bordeaux-Nantes (425 km)

- Nantes-Paris (471 km)

夺得历史上第一届环法自行车赛的选手是莫里斯·加林（Maurice Garin）。

（编译 孙晨晨 实习生 张石）

(责编：杨牧、徐祥丽)