中欧积极互动释放清晰信号（环球热点）

8月26日下午，一列满载电子产品、日用百货、医用口罩、花卉等货物的列车从成都国际铁路港驶出发往荷兰蒂尔堡，与以往不同的是，这是中欧班列（成都）累计开行的第6000列，也是全国率先突破6000列的中欧班列。

白桂斌摄（人民图片）

近来，中欧之间的积极互动引发各方关注。8月25日至9月1日，中国国务委员兼外交部长王毅访欧。随后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪也将访问欧洲。就在王毅访欧之前，匈牙利外交与对外经济部长访华，成为中国疫情防控常态化背景下来访的首位欧洲国家外长。在全球疫情形势不容乐观、美国奉行单边主义和霸凌主义的大背景下，中欧深化合作或将成为影响世界格局之举。

特殊的合作“丰收年”

8月25日至9月1日，中国国务委员兼外交部长王毅对意大利、荷兰、挪威、法国和德国进行正式访问。此次欧洲之行是新冠肺炎疫情在全球暴发蔓延后中国外长首次出访。美国外交学者网站文章指出，中国外长在重新恢复“面对面”外交时，选择欧洲作为首访地引人关注，充分体现了“双方对中欧关系的重视”。

《外交官》杂志称，2020年原本是中欧合作的“丰收年”，双方将庆祝建交45周年。不过，突如其来的疫情打乱了外交安排。不过，这并未影响双方的积极互动。面对疫情，中欧高层领导人通过视频、通话、信函等方式保持经常性沟通。第十轮中欧高级别战略对话和第二十二次中国—欧盟领导人会晤，分别在6月9日和22日通过视频方式举行，后者既是中方领导人同新一届欧盟领导人的首次正式会晤，也是疫情暴发后中欧之间最高级别的机制性交往。就在王毅外长出访前，匈牙利外交与对外经济部长访华，成为中国疫情防控常态化背景下来访的首位欧洲国家外长。此外，在王毅访欧之后，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪也将访问欧洲。

疫情期间，中欧双边经贸更是展示出了强大韧性。中欧班列在面对疫情挑战时甚至实现了逆势增长。中国国家铁路集团有限公司数据显示，上半年，中欧班列累计开行5122列，同比增长36%；6月开行1169列，再创历史新高。上半年，运送货物总量达到46.1万标箱，同比增长41%。在全球航空和海运严重受阻的大背景下，作为共建“一带一路”项目，中欧班列借助陆路运输的强大优势，保障了中欧间物流的畅通。此外，在7月21日至24日中欧第31轮投资协定谈判中，双方在公平竞争规则方面的文本议题上取得重大进展，使得年内完成谈判、达成高水平投资协议的目标成为可能。

不局限于“消毒”

在中美博弈的大背景下，美国似乎已经成为了中欧互动时客观存在的“第三方”。“中国在欧洲展开外交闪电战，旨在削弱美国影响力”，美国彭博社将此访更多地与美国联系起来。文章称，美国国务卿蓬佩奥近几个月内两次访问欧洲，宣扬所谓的“中国威胁”。“在中美关系恶化的情况下，欧洲对中国而言地位愈加凸显。”《外交官》杂志说，“华盛顿方面似乎每天都对中国采取新的行动，北京迫切希望避免欧洲加入这一行列。”

“王毅外长的欧洲之行立足于‘消毒’但不局限于消除美国的负面影响，而是与欧洲伙伴开展有效的沟通，探讨未来的合作机遇。”中国人民大学欧盟“让·莫内讲席”教授、欧盟研究中心主任王义桅接受本报采访时表示，“美国奉行单边主义和霸凌主义，严重破坏了正常的国际秩序和公平的国际贸易环境，不利于世界各国团结合作共同战胜疫情和应对疫情之后的经济危机。一些美国政客为了一己私利妄图挑起所谓‘新冷战’，刻意制造地缘政治紧张，人为挑动世界‘脱钩’，这不符合包括中国和欧洲在内的世界各国人民的根本利益。”

欧洲也在反复强调“战略自主”。“无视美国警告，意大利称中国是其关键战略合作伙伴。”路透社这样解读意大利外长迪马约与中国国务委员兼外长王毅共同会见记者时传递出的信息。路透社注意到，王毅在与迪马约举行会谈的当天就签署了两项新的贸易协议。迪马约表示，中意将在“能源和运输领域进一步加强双方之间的重要合作伙伴关系”。德国《时代周报》说，欧洲需要自己的对华政策，欧洲与中国在应对气候变化、抗击疫情、重新启动全球经济等方面需要合作。欧洲应该远离美国的所谓“反华联盟”。据德国《商报》网站报道，德国总理默克尔强调，期待与中国进一步合作，并保持对话。

法国中国问题专家皮卡尔表示，欧洲不能听任美国单边主义的言行，这样的政策是没有未来的。现在欧盟应与中国加强合作，给各国带来多边主义与和平的愿景，向世界释放清晰的信号。

共同应对全球性挑战

“当前全球疫情形势不容乐观，世界经济正在经历二战以来程度最深的衰退期，国际形势面临更多不确定性和不稳定性。”王义桅说，“在此背景下，中方愿同欧洲伙伴加强沟通，协调政策，共同应对全球性挑战。中欧没有根本利害冲突，合作远大于竞争，共识远大于分歧。中国一贯支持欧洲一体化进程，乐见欧盟保持团结和繁荣。中欧不是制度性竞争对手，而是长期全面战略伙伴。中欧作为世界两大力量、两大市场、两大文明，在推动国际社会团结抗疫、维护多边主义、构建后疫情时代国际秩序、重启世界经济开展合作方面肩负重要责任。”

中国社会科学院欧洲研究所国际关系研究室主任赵晨也指出，中美、中欧和美欧已发展成为当今世界至关重要的三对关系，在中美关系遭到挑战的背景下，欧洲的西方国家之于区域合作、全球治理和多边主义的重要性进一步凸显。赵晨说：“中方能否在此时保持同欧洲之间的关系，是影响世界格局的关键之举。”

“王毅外长访欧兼负打通全球供应链、维护全球化与多边主义的重要使命。比如，中方愿同荷方加强‘一带一路’倡议对接，联合打造鹿特丹港与中国港口之间的海上快速通道。打通中欧货物与人员的绿色通道与快速通道，是此访重要内容，是中欧合作推动全球产业链、供应链与价值链稳定的写照。”王义桅指出，王毅访欧的目的国都具有一定的群体代表性：意大利是首个签署“一带一路”文件的七国集团国家，又是明年G20轮值主席国，在欧洲率先遭受疫情严重冲击，中意联合抗疫堪称佳话；荷兰在欧洲经济复苏计划中主张的紧缩立场对复苏计划的实施具有重大影响；中国外长时隔15年再次访挪，中方愿同挪方推进疫苗研发生产合作，建立海洋合作与对话机制，加快双边自贸协定谈判，以实际行动共同捍卫自由贸易体制，以相互开放加快各自发展；法德是欧盟核心国家，德国还是欧盟轮值主席国。王毅此行也可以说是为接下来的中欧视频峰会做准备。

“年内完成中欧投资协定谈判，中欧经贸、气候变化、绿色发展、数字、抗疫等领域对话合作，就是中国外交欧洲年的主题，贯穿了中欧领导人会晤、17+1峰会、中欧峰会始终。”王义桅说。

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