综合消息：欧洲疫情持续抬头 多国为安全开学设防

新华社萨格勒布8月31日电 综合新华社驻欧洲地区记者报道：时至初秋，欧洲暑假结束、新学期在即，欧洲疫情持续抬头，多国为安全开学做准备。

据世界卫生组织8月31日下午公布的最新数据，过去24小时欧洲新增新冠病例26151例，累计病例达4232301例。其中，法国新增5000多例，继续成为欧洲单日新增病例最多的国家，其次为乌克兰、英国等国家，单日新增过千。

匈牙利30日新增确诊病例292例，创下自3月初该国疫情暴发以来的单日新增病例数新高。

意大利31日新增确诊病例996例，累计病例达269214例，这是26日以来该国单日新增确诊病例首次降至1000例以下。

瑞士31日新增确诊病例163例，累计病例42177例，累计死亡1726例。目前，瑞士平均每10万居民中约有492人感染新冠病毒，是感染率最高的欧洲国家之一。

德国巴伐利亚州31日宣布，作为“安全缓冲”，在一周后开始的新学期，教师与中学生必须在课堂上戴口罩，“缓冲”时间初定为9天。而在德国已经开学的联邦州，各地中小学均不强制师生在课堂上戴口罩，但有一些州要求必须在走廊、厕所、活动室等人员聚集的密闭空间戴口罩。

保加利亚教育部长瓦尔切夫31日说，保加利亚将采取以班级为单位的整体防疫策略，即同一班级内的学生和只负责一个班级的教师可不戴口罩，但负责多个班级教学的老师须戴口罩或面罩；如果一个班级内有一名同学出现症状，则该班级整体进行隔离，并切入线上教学模式。

意大利总理孔特31日透露，卫生部长斯佩兰扎已向世界卫生组织提议召开关于安全开学问题的国际会议，有50多个国家正在就此与世卫组织沟通。世卫组织欧洲区域办事处主任克鲁格确认了这一消息，称该组织正就安全开学问题与成员国进行沟通，将和卫生及教育官员一起制定学校安全开学指南。

匈牙利总理府部长盖尔盖伊日前宣布，自9月1日起，外国公民将被禁止进入匈牙利，从国外归来的匈牙利公民必须隔离14天或出示两次（需间隔两天）新冠检测均为阴性的报告。

瑞士政府近期宣布，8月31日起，自高风险国家始发的旅客，即便经其他地区中转，仍按自高风险国家入境处理。

波兰政府近日发布法规草案称，波兰拟于9月2日起拒绝从美国、法国、西班牙、以色列、巴西等46个国家起飞的航班入境。

希腊警方现已加大巡查力度检查民众佩戴口罩的情况，并阻止群聚活动。上周末，希腊全国有数十家企业因违反防疫规定而遭罚款或被关闭。（执笔记者：高磊；参与记者：陈俊侠、陈占杰、张毅荣、张琪、林惠芬、孙毅飞、李晓鹏、和苗、袁亮、蒋雪、陈序、彭立军）

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