中埃联合举办汉语教师线上培训班

人民网开罗8月31日电（记者周輖）由埃及艾因夏姆斯大学孔子课堂与语言学院、中国西南大学国际学院联合主办的埃及汉语教师线上培训班30日举行在线开班仪式，并开展了首次培训活动。来自中国和阿拉伯国家高校从事汉语教学与研究的57名专家学者参加。

艾因夏姆斯大学孔子课堂外方院长、“一带一路”研究中心主任伊斯拉在致辞中指出，受新冠疫情影响，阿拉伯国家高校汉语教学面临挑战，希望能通过本次培训更好地解决教师在使用网络平台开展汉语教学时遇到的各类问题。

西南大学国际学院院长刘承宇指出，西南大学和艾因夏姆斯大学具有长期友好的合作关系，在疫情背景下举办线上培训班，将推动双方合作迈上新台阶。希望在此次培训中，双方能就后疫情时代如何有效开展线上教学展开多角度研讨，进一步加深两校在合作办学、教育教学、学术研究等方面的交流合作。

开班仪式结束后，西南大学副教授耿军以“汉语技能课线上教学方法与实践”为主题进行授课，重点就“线上汉语教学的优劣”“如何利用传统材料进行线上汉语视听说教学”“汉语读写线上教学模式的探索”等几个方面与学员展开深入探讨，解答了大家在汉语线上教学中存在的疑惑。

这是阿拉伯国家首次举办线上汉语教师培训班，受到参与学员的积极响应与欢迎。艾因夏姆斯大学中文系教师安德鲁表示，自己在培训中收获颇丰，特别是了解到了如何帮助学生更好地建立学习框架，使他们能够用汉语自由进行表达。

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