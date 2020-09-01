综合消息：中东多国在疫情下坚持学校正常开学

新华社突尼斯8月31日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区疫情8月31日依然未见明显改善，但不少国家坚持9月以后各级学校按计划开学。

阿尔及利亚31日新增确诊病例348例，累计确诊44494例，累计死亡1510例，累计治愈31244例。阿政府决定从9月1日起进一步放松封禁措施，将实行封禁的省份从29个调整为18个。政府还同意从9月1日起开放托儿所、书店和博物馆，但要求做好防疫措施。政府还重申10月4日学校正常开学的决定不会改变。

以色列卫生部31日报告新增确诊病例2576例，创疫情暴发以来单日新增最高纪录，累计确诊116596例；新增死亡20例，累计死亡939例；新增治愈2213例，累计治愈95009例。根据以教育部和卫生部的安排，新学年于9月1日开始，低年级（1至4年级）进行小班教学，中高年级（5至12年级）则主要是远程在线学习。以色列尚未就高感染率的“红色地区”是否开学做出决定。

突尼斯卫生部31日宣布新增确诊病例118例，累计确诊3803例，累计死亡77例，累计治愈1573例。目前突尼斯单日新增病例数有上升趋势，但政府仍决定9月15日起全国中小学正常开学。

巴勒斯坦单日新增新冠病例数再创新高。巴卫生部31日疫情数据显示，新增确诊病例875例，累计确诊29938例，累计死亡173例，累计治愈20510例。目前，加沙地带疫情开始在当地社区蔓延，过去24小时新增确诊病例99例。当地的清真寺、学校和大多数企业已被关闭。医疗专家指出，加沙地带的医院没有足够医疗设备和药品来治疗新冠患者，急需更多的国际援助。

土耳其卫生部长科贾31日表示，过去24个小时里110102人接受了新冠病毒检测，其中1587人检测结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊270133例；新增44例死亡病例，累计死亡6370例；累计治愈244926例。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部31日发布的新冠疫情数据显示，当天对82763人进行了新冠病毒检测，新增确诊病例541例，创7月9日以来的新高。目前阿联酋累计确诊70231例；累计死亡384例；累计治愈60931例。

还有一些中东地区国家31日更新了累计确诊病例数：埃及98939例、沙特阿拉伯315772例、伊朗375212例、伊拉克234934例、卡塔尔118778例。（执笔记者：黄灵；参与记者：陈斌杰、陈霖、张淼、苏小坡、李碧念、杨元勇、尚昊、冀泽、郑思远、王峰、涂一帆、王薇、熊思浩、李良勇、郑一晗、潘晓菁）

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