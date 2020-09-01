日本专家：期待新一届内阁致力于恢复长期友好的国际关系

人民网东京9月1日电（孙璐 郑瑾 李沐航）28日下午，日本首相安倍晋三在首相官邸举行的记者会中表示，因溃疡性大肠炎复发必须长期接受药物治疗，正式宣布辞职。在目前日本疫情未得到有效控制、经济发展受到严重制约、国际形势风云多变的特殊时期，安倍晋三无预警突然提前宣布辞职，这一消息立即引发了各方关注。安倍晋三的突然辞职将为日本政坛带来哪些变化？人民网驻日记者专访了日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸。

日本著名政治经济学家、前参议院议员浜田和幸接受人民网驻日记者专访。

“安倍经济学”三支箭取得一定效果但面临局限

虽然安倍晋三在任期内推出“安倍经济学”、致力推动“俯瞰地球外交”战略性布局、成功申办2020年东京奥运等，但浜田和幸希望下一届内阁以恢复长期友好的国际关系为主要目标，期待中日两国通过合作解决亚洲乃至世界性的难题。

浜田和幸表示，安倍晋三任期长达8年，但修改宪法、与俄罗斯的领土问题、安倍经济学下经济复苏产生的雇佣扩大等问题，无论哪一项都还未完成。即使是面对现在的新冠肺炎疫情，也只是以“低死亡率”作为宣传点，对于疫情在日本仍不能得到有效控制的原因及今后的预防对策，安倍政权均没有明确的解读及目标。“新冠病毒”是人类共同的课题，应该在与全球共同面对、抵抗病毒的同时，积极开展与各国在治疗和疫苗领域的共同研发。但安倍晋三在这个特殊时期选择辞职，此举作为国家最高领导人而言与其说遗憾，不如说是“失职”。他认为，关于安倍晋三的健康问题甚至是从首相官邸内部以“添枝加叶”的形式传出来，本身这就为政权增加了不稳定性。

据了解，安倍晋三宣布辞职后，执政党在经济、外交、安全保障等方面强调了安倍政权的政绩。自民党参议院干事长世耕弘成表示，安倍晋三在职期间通过安倍经济学恢复股价，促进企业复苏，摆脱了通货紧缩的状况；进一步改善了雇佣环境，提高了国民收入。公明党干事长齐藤表示，安倍政权期间完成了社会保障和税收一体化改革，以幼儿教育和高等教育无偿化的形式推进了社会保障制度。而在野党方面表示安倍政权期间仍留下了诸如经济差距扩大、冲绳基地问题等诸多课题。其中，立宪民主党干事长福山表示，虽然雇佣环境有所改善，但非正规雇佣占据多数，无法摆脱通货紧缩，从经济学角度仍是一个重大课题。此外，冲绳基地问题也没有进展。日本维新会干事长马场表示，“安倍经济学”的三支箭在金融、财政方面虽有效果，但未能放宽限制，无法扩大范围。

期待下一届内阁恢复国际思维 建立国家信赖关系

目前，日本自民党拟将总裁选举定在9月15日之前，并计划选择“压缩版”选举方式，由自民党的国会议员及地方分部的党员代表投票选出。据了解，自民党领导层有意于9月15日前选出自民党总裁，以“紧急对应”条例为依据选举产生。

围绕下一任首相人选问题，浜田和幸表示，“目前内阁官房长官菅义伟与安倍晋三是最亲近且长期支持的关系，自民党干事长二阶俊博也表示支持。自民党政务调查会长岸田文雄缺乏独立性，自民党前干事长石破茂在国会议员之间的支持率较低，防卫大臣河野太郎及前总务大臣野田圣子没有统一党内的能力，因此菅义伟当选的可能性很大。”

浜田和幸期待下一届内阁可以努力恢复长期的国际思维和建立国与国间的信赖关系，并希望积极解决人才和信息透明化等问题。他表示，无论日本国民还是国际社会，均期待新一届内阁可以从30年或50年后的观点出发，从而对当今社会进行判断。

期待中日两国相互理解 联手合作共度难关

谈及今后的中日关系，浜田和幸认为从长远的国际角度出发，重建两国关系是不可或缺的重要因素。

中国和日本虽然面临诸多共同课题，但两国应通过合作，共同寻求出一条解决亚洲乃至世界难题的协同发展之路。从对世界和人类未来负责的立场出发，中日两国需在互相理解的基础上联手合作，共度难关。

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