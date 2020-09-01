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美法院：联邦法官有权抵制司法部对弗林撤控动议

2020年09月01日11:19  来源：新华网
 

新华社华盛顿8月31日电（记者邓仙来 孙丁）位于美国首都华盛顿的哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院8月31日裁定，负责审理前总统国家安全事务助理迈克尔·弗林“通俄”案的法官有权拒绝批准美国司法部早前提出的对弗林撤控动议。

当天，哥伦比亚特区联邦巡回上诉法院10名法官组成的小组以8票赞成、2票反对的表决结果做出裁决，推翻了今年6月该法院3名法官做出的、要求哥伦比亚特区联邦地方法院法官埃梅特·沙利文对弗林案结案的裁决。同时认定，沙利文有资格继续审理弗林案。

根据当天的裁决文件，多数法官认为，沙利文拒绝批准司法部的撤控动议并任命退休法官约翰·格里森反驳该动议，以及拟就是否撤控举行听证会的一系列做法未违反“分权”规定，不构成对行政权力的干涉。

综合美国媒体报道，接下来，哥伦比亚特区联邦地方法院将召开听证会，届时沙利文将听取司法部代表和格里森陈述各自理由。如沙利文仍拒绝撤控动议，法院最终将对弗林宣判。

弗林是特朗普当选后任命的首位总统国家安全事务助理，也是“通俄”调查特别检察官罗伯特·米勒调查的关键人物之一。在调查过程中，弗林承认对联邦调查局探员说谎并与米勒团队达成认罪协议，但在今年1月撤回了认罪协议。

司法部于今年5月7日撤销了弗林案，称联邦政府相信检方无法证明弗林有罪，并支持弗林的辩护团队。但沙利文拒绝批准司法部的撤控动议。

(责编：艾雯、燕勐)
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