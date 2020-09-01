谭德塞为重启经济和社会生活提出四点建议

新华社日内瓦8月31日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞31日就疫情期间各国重启经济和社会生活提出四点建议，尤其强调应保护老年人和其他基础疾病患者等弱势群体，尽量减少他们的新冠病亡率。

谭德塞在当天的记者会上表示：“世卫组织完全支持重新开放经济和社会的努力。我们希望看到孩子们重返学校、人们重返工作场所，但我们希望这一切都能安全地实现。与此同时，任何国家都不能假装疫情已经结束。”谭德塞再次警告，新冠病毒极易传播且对所有年龄段人群都可能致命，目前大多数人仍然容易感染。

他表示，各国对新冠病毒传播控制得越好，就越能重新开放经济和社会生活，而没有控制的开放只会导致灾难。他就此向所有国家、社区和个人提出四点有关控制新冠病毒的建议。

首先，应防范会扩大病毒传播的活动。许多国家的疫情暴发常与人们在体育场、夜总会、宗教场所的活动以及其他人群聚集活动有关。出现严重社区传播的国家或社区可能需要暂时推迟这类活动以减少传播。

其次，应保护弱势群体，包括老年人、基础疾病患者以及提供社会必要服务的工作人员等，减少他们的新冠病亡率。

第三，个人在疫情中必须发挥作用，采取保护自己和他人的措施，比如与他人保持至少一米距离、勤洗手、戴口罩等。

第四，各国政府必须采取有针对性的行动，发现、隔离、检测及护理新冠病例，并追踪和隔离病例接触者。如果各国采取临时性和有针对性的干预措施，就可以避免实施大范围的居家隔离。

谭德塞特别强调：“每一个生命——不论是年轻人还是老年人——都是珍贵的，我们必须尽全力去拯救。”

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