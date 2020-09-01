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居家令带火美国家居相关市场

2020年09月01日10:53  来源：新华网
 

新冠疫情之下，居家隔离措施让不少美国人在家时间变长，许多人开始琢磨如何住得更舒心、如何在家开辟办公、健身空间等，家居相关市场因此异常火爆。

美国有线电视新闻网8月30日援引美国政府数据报道，虽然美国多数行业遭疫情重创，但住房市场仍保持活力。建筑许可和房屋开工量7月双双上升；不少城市居民迁至郊区，6月居民原有住宅销量较上月增加20.7%，涨幅创历史纪录。这些新居意味着家居市场商机，那些“刚需”类家居产品因此受益匪浅。例如，家居装修零售企业洛氏公司第二季度收入增长三成，线上销售额飙升135%；美国家居装璜连锁巨头家得宝公司第二季度收入攀升23%；零售百货巨头塔吉特公司第二季度销售额也创下最高纪录。

面对疫情期间居家办公的“新常态”，不少人瞄上自家后院，购置建筑材料搭建办公区。预制后院建材销售企业“棚屋工作室”创始人兼总裁迈克·凯尼格说，疫情暴发以来，后院建材生产商忙得不可开交，公司订单纷至沓来，面积在约6平方米至22平方米之间的系列产品尤受青睐，售价1.05万美元（约合7.2万元人民币）起。

与此同时，鉴于健身房因疫情纷纷关门，许多人改为居家健身，居家健身器材因此热销。健身器材销售商佩洛顿公司动感单车和跑步机销售火爆，助推公司股价上扬130%。

另外，不少人不堪忍受繁琐的家务活，盯上智能清洁机器人。智能机器人公司出售的智能扫地机等家居清洁类机器人广受欢迎，带动公司股票上涨近47%。（王鑫方）【新华社微特稿】

(责编：艾雯、燕勐)
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