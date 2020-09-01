全球疫情简报：美国累计确诊病例超600万例 俄将大批量生产交付疫苗

新华社北京9月1日电 8月31日全球疫情简报：美国累计确诊病例超600万例 俄将大批量生产交付疫苗

全球数据

世界卫生组织：截至欧洲中部时间8月31日14时14分（北京时间8月31日20时14分），全球确诊病例较前一日增加264107例，达到25118689例；死亡病例增加5385例，达到844312例。

美国约翰斯·霍普金斯大学：截至北京时间9月1日6时28分，全球新冠确诊病例达25338571例，死亡病例为848203例。美国是全球疫情最严重的国家，确诊病例达6023368例，死亡病例为183488例。

新闻事件

俄罗斯卫生部长穆拉什科8月31日表示，俄将从9月开始大批量生产交付“卫星V”新冠疫苗，计划在11月到12月间开始大规模接种该疫苗。

印度尼西亚医生协会8月31日在一份声明中说，今年3月至今，印尼已有100名医生因感染新冠病毒去世。

新西兰政府出台的“口罩强制令”8月31日起正式生效。按照新规，12岁以上民众在乘坐公共交通工具时必须戴口罩或使用其他织物遮掩口鼻，违者可能面临最高1000新西兰元（约合674美元）罚款。

据不完全统计，截至8月30日，中东地区新冠确诊病例总数超过200万。相比世界其他疫情严重地区，时有动荡和战乱的中东地区这一数据凸显出一定防控成效，但一些国家一直在防疫与生产间艰难平衡，防疫现状喜忧参半。

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