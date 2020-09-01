“后安倍时代”,日本何去何从?

据日本《读卖新闻》报道，8月28日下午，日本首相安倍晋三表示，为避免因旧病恶化等影响国政的事态，将辞去首相一职。在当天下午的记者会上，安倍对自己的身体状况进行了说明，并正式宣布辞去首相。不久前，安倍刚刚成为日本历史上任职时间最长的首相。面对国内不容乐观的疫情和经济形势，安倍的突然辞职，在国内和国际社会引起巨大关注。

病体难支 正式请辞

据日本NHK报道，安倍从十几岁开始患有溃疡性大肠炎，发作时导致严重的腹痛和腹泻。2007年安倍就曾以生病为由第一次辞去首相职务。今年6月，安倍在庆应大学医院检查时发现有异常，溃疡性大肠炎症状加重，药物治疗后有所改善，但在接下来的一年中，安倍都需要药物治疗。

尽管已提出辞职，但安倍在记者会上明确表示，不会设置临时代理首相，会“请辞待命”直至选出下任首相后再交棒。安倍于2006年9月至2007年9月首次执政，2012年12月开始第二次执政并连任至今，成为日本宪政史上执政时间最长首相。

日本共同社分析称，虽然日本内阁有“安倍独大”的说法，但安倍作为首相，在应对新冠肺炎疫情对策上迷失方向，内阁支持率呈现下降趋势。因此，自民党决定迅速进行总裁选举，选出新总裁。

壮志难酬 “断肠之痛”

近日，共同社公布最新民意调查结果，结果显示安倍内阁支持率为36%，比7月的调查下跌2.8个百分点，逼近第二届安倍内阁成立以来的最低支持率35.8%。

“未能在任期内完成修宪、与俄罗斯签和约、主持奥运顺利开幕，并且经济复苏步步维艰。这些对安倍来说，犹如‘断肠之痛’。”中国社会科学院日本研究所所长杨伯江说。

“‘安倍经济学’所产生的结构性改革效果是长期的，一时无法体现出来，而短期效果在执政前期就消耗殆尽，加之疫情影响，过去7年多时间里取得的诸多成果几乎被抹平。”杨伯江表示，安倍执政前期与日本的经济扩张期重合，因此，“安倍经济学”下的日本经济出现短期增长。但近年来，世界经济下行，对日本经济造成打压。加之疫情影响，日本经济雪上加霜。今年二季度日本国内GDP创二战以来最大降幅纪录，尽管安倍政府也采取许多经济刺激政策，但均未取得预期的成果。

政坛震动 谁主沉浮

安倍辞职对国内造成较大影响。“安倍此举对国内政坛造成震动，尤其自民党内部。大家对继任者也有很大期待。”杨伯江说，接替安倍的下任首相即将面临非常严峻的执政考验。首先，是应对疫情防控常态化问题。其次，是困扰日本多年的国内经济困境。此外，来自外部的威胁问题也是日本政府一直关切的话题。

杨伯雄指出，安倍执政下的日本十分重视外交，在外交场合纵横捭阖，以此拓展国际空间，在世界舞台上争取话语权。安倍请辞会令日本在短期内战略活跃度有所受损，但民主党和自民党在外交上有共同的默契，无论继任者是谁，都不会放弃外交国际舞台。

日本亚通社报道称，目前，日本舆论普遍认为，岸田文雄、石破茂和菅义伟是三大最有力的候选人。

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