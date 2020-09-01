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美国波特兰示威者死亡触发总统与市长互呛

2020年09月01日09:55  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普与俄勒冈州波特兰市市长特德·惠勒8月30日互相指责，起因是一名支持特朗普的示威者前一天在波特兰市受致命枪伤身亡。

【枪击关联冲突？】

大约600辆搭载特朗普支持者的小型客货两用卡车8月29日晚途经波特兰市，遇到大批反对警察暴力执法的示威者。这两个群体爆发小规模冲突。

社交媒体流传的视频显示，坐在小型卡车里的人向反暴力执法的示威者投掷油漆球、喷洒化学刺激物，后者则向卡车投掷物品并试图围堵车里的人。

29日深夜，那些小型卡车离开大约15分钟后，右翼组织“爱国者祈祷”一名成员在波特兰市中心遭遇枪击。美联社报道，暂时不清楚枪击是否关联冲突。

波特兰市长惠勒和警察局长查克·洛弗尔说，多名调查人员正调查事件发生的先后顺序，以确定这起致命枪击发生的原因。

警方没有公布死者身份。《纽约时报》报道，遭枪击男子戴着有“爱国者祈祷”组织标志的帽子。这一组织主管乔伊·吉布森确认，死者是组织成员。

“爱国者祈祷”2016年成立，总部设在华盛顿州。这一组织的成员2017年初以来定期到波特兰举行集会，力挺特朗普。

特朗普30日晚些时候在社交媒体推特转发一张男子的照片，男子名叫杰伊·毕晓普。特朗普指认毕晓普在波特兰市“遭谋杀”。

【总统与市长互呛】

惠勒是民主党人，30日就示威者遭致命枪击一事与特朗普“实时互怼”。

惠勒就这起事件召开记者会之际，特朗普在推特称惠勒“白痴”，指责他在波特兰市营造导致枪击的“有毒环境”。惠勒在电视镜头前直接回呛，说特朗普咄咄逼人、无助于改变现状、“无法合作”。

就致命枪击可能触发的后果，惠勒请求那些打算来波特兰“报复”的人离开。他提醒人们社交媒体传播的消息不准确，“现在不是激动的时候”，因为现阶段“仍在还原事实”。

特朗普在枪击发生后于社交媒体转发一段视频，显示他的支持者开车进入波特兰，称搭乘小型卡车的人是“了不起的爱国者”。

美国白人警察5月下旬“跪颈”执法致死非洲裔男子乔治·弗洛伊德，触发全美多地爆发大规模反种族歧视和暴力执法示威。波特兰过去大约100天几乎每天发生示威，其中一些演变为暴力。特朗普7月从国土安全部向波特兰派遣超过100名联邦执法人员以保护联邦财产，但示威者连续两周每晚与那些执法人员冲突，城市两个街区几乎变为“战区”。联邦执法人员7月31日撤离以后，小规模示威持续。5月底以来，波特兰超过600人遭逮捕。（包雪琳）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)
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