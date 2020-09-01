驻韩美军相关人员赴韩前须提交“阴性”证明

驻韩美军官员说，美国陆军部8月30日起要求，驻韩美军相关人员在出发前往韩国前须提交新冠病毒检测结果阴性证明。

韩联社援引美军第八集团军中校迈克尔·尼科尔森的声明报道，上述人员提交证明的检测日期应尽可能接近出发日期。

韩联社报道，截至28日，入境韩国的驻韩美军军人、家属及其他人员共确诊病例168例，其中144例为入境即确诊或在入境后的强制隔离期内确诊，占比为85.7%。

依据韩国防疫要求，驻韩美军军人、家属及其他人员抵韩后须接受新冠病毒检测并隔离14天，解除隔离前须接受第二次检测。

尼科尔森说，美军最初的要求是，所有出境执行公务的陆军官兵、家属及其他人员在出境前接受14天隔离并提交病毒检测阴性报告。鉴于韩国已要求入境强制隔离，为避免“双重隔离”，美方不要求驻韩美军相关人员在美事先隔离。

尼科尔森说：“新入境的（驻韩美军相关）人员在明确没有感染并结束14天强制隔离之前，不会和韩国社区接触。”

驻韩美军输入病例令韩国民众和卫生官员忧心。驻韩美军司令罗伯特·艾布拉姆斯7月在美国武装部队广播电视台一档在韩节目中说，驻韩美军对这一状况“非常重视”，已采取措施确保从美国抵达韩国的相关人员与韩国民众不发生“非必要接触”。

依据韩国中央防疫对策本部数据，8月29日零时至30日零时，韩国新增299例确诊病例，累计19699例。其中，本土病例283例，境外输入病例16例。这是韩国疫情14日出现反弹以来，单日新增病例数连续17天维持在三位数。

韩国中央防疫对策本部本部长郑银敬30日说，疫情传播速度没有减缓，正持续发生新的聚集性感染。疫情蔓延至教会、餐厅、咖啡厅、健身房等公共设施，防控面临严峻挑战。（陈立希）（新华社专特稿）

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