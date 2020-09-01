改变校医时效抢救思维  提高学校急救技术水平

人民网讯 8月24—26日，由中国儿童少年基金会儿童安全教育工程办公室、青岛市教育局主办的全国首期“白金十分钟校医急救能力培训班”在青岛举办。来自在青高校、全市中小学校共50名校医参加培训。培训旨在把院前急救新理念、新方法、新技术和新模式导入到校园，改变校医现有能力基础上的时效抢救思维，提高学校院前急救技术水平，挖掘校园医学救援、应急管理方面的潜力，也是在探索校医队伍建设方面的创新举措。

在为期三天的培训中，一线急救专家组成的授课团队，以“白金十分钟急救全链条干预理论”为策略，通过教授校园时效应急急救体系建设理论、训练校园急救处置能力、分享一线伤病急救临床经验、培养安全救护科普能力、组织医院科室实地观摩等方式，从实战角度出发，以理论和实践相结合的模式提升校医的校园时效急救处置和与医院急救科室科学衔接的能力。

校医们通过培训系统掌握了急救现场安全原则、生命体征判断、徒手心肺复苏操作、解除气道异物梗阻、AED技术、创伤四大技术（止血、包扎、固定、搬运）、开放气道与气管插管等院前急救理论和技能，并到医院急诊科实地见习伤病员急诊入院的急救处置流程。

此次中国儿童少年基金会在青岛举办校医急救能力提升培训班是也为下一步中国儿童少年基金会儿童安全教育工程办公室面向全国推广典范性校医急救能力培训模式奠定基础。

(责编：艾雯、常红)