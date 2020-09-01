“一带一路”智库合作联盟举办国际高端智库云端论坛

人民网北京9月1日电 8月31日，由中共中央对外联络部发起成立的“一带一路”智库合作联盟以“超越意识形态差异，共建人类命运共同体”为主题，举办国际高端智库云端论坛。中联部部长宋涛和斯洛文尼亚前总统达尼洛·图尔克、波黑前总理兹拉特科·拉古姆季亚、埃及前总理伊萨姆·沙拉夫、泰国前国会主席颇钦·蓬拉军、马来西亚前国会副议长瓮诗杰等作主旨发言。

宋涛表示，随着新冠肺炎疫情持续蔓延，世界经济遭受冲击，一些国家保护主义、单边主义和冷战思维上升。面对新形势，习近平总书记提出的构建人类命运共同体理念，为世界进步发展指明方向。各国应坚持团结合作，共同维护世界和平安全；坚持开放包容，实现共同发展繁荣；坚持求同存异，促进文明交流互鉴；坚持多边主义，推动国际秩序公正合理；坚持责任共担，构建新型大国关系。

宋涛表示，维护中美关系稳定不仅事关中美两国人民利益，也关乎世界和平发展大局。当前美一些政客借疫情搞污名化，把国家安全泛化、把经贸合作政治化，并以意识形态划线，企图拼凑排他性集团，是逆历史发展潮流而动，与中美两国人民和世界各国人民的利益背道而驰。中方致力于推动以协调、合作、稳定为基调的中美关系，愿同世界各国一道，维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，为促进世界和平发展、构建人类命运共同体贡献智慧和力量。

与会专家学者高度评价中国在疫情防控方面取得的重大成果和为维护世界稳定发展作出的重要贡献，表示面对新冠肺炎疫情这一全球性挑战，世界各国理应加强合作、共同应对，但个别国家奉行短视和极端民族主义的政策，置世界于危险的境地。当前国际形势发展变化更彰显了人类命运共同体理念和“一带一路”倡议的重大现实意义，开放合作和互联互通正是应对孤立、封闭和排外的利器。世界正处在一个关键的十字路口，各国应以人类共同利益为重，超越意识形态分歧和制度文化差异，以控制疫情、恢复发展为要义，倡导多边主义，凝聚全球合力，共同推动世界沿着正确方向前进。

中联部副部长、“一带一路”智库合作联盟共同理事长郭业洲主持开幕式。中国人民大学校长刘伟宣读全球近两百家智库共同发表的《关于加强国际合作、推动构建人类命运共同体的共同倡议》。

“一带一路”智库合作联盟由“一带一路”沿线国家智库机构组成，本次论坛由成员单位中联部当代世界研究中心和中国人民大学重阳金融研究院共同承办。

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