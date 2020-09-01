苏丹政府与反政府武装联盟签署和平协议

新华社内罗毕8月31日电（记者杨臻）朱巴消息：苏丹过渡政府与反政府武装联盟“苏丹革命阵线”8月31日在南苏丹首都朱巴签署和平协议，结束各方长达17年的敌对状态。

协议签署仪式由南苏丹总统基尔主持，苏丹主权委员会主席布尔汉和过渡政府总理哈姆杜克出席。协议内容涉及安全、土地所有权、权力分配、解散武装并吸纳武装人员加入政府军，以及流离失所者返乡等。

布尔汉在协议签署仪式上说，和平协议将为苏丹各地带来和平与稳定，并感谢南苏丹和国际社会为促成和谈做出的努力。他说，没有和平就无法实现发展，必须停止一切形式的冲突。

“苏丹革命阵线”由苏丹西部达尔富尔地区和南部南科尔多凡州、青尼罗河州的反政府武装组成。其中两支武装“苏丹解放运动”和“苏丹人民解放运动（北方局）”拒绝参与这项和平协议，前者以达尔富尔为据点，后者盘踞在南科尔多凡州和青尼罗河州。

基尔当天表示，这两派的缺席表明冲突问题尚未完全解决。

达尔富尔地区武装组织2003年起对抗苏丹政府。南科尔多凡州和青尼罗河州2011年开始出现武装叛乱，“苏丹革命阵线”于当年组建。

联合国安全理事会2007年授权在达尔富尔部署联合国和非洲联盟驻苏丹达尔富尔特派团。2019年4月，时任苏丹总统奥马尔·巴希尔领导的政府被军方推翻，苏丹过渡政府数月后成立，开始与达尔富尔等地区武装组织和谈。南苏丹政府2019年下半年以来斡旋并主持苏丹政府与“苏丹革命阵线”的和谈。

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