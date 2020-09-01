人民网>>国际

特朗普将赴示威地　地方政府奉劝“别来”

2020年09月01日09:28  来源：新华网
 

美国总统唐纳德·特朗普定于9月2日赴近日爆发反种族歧视示威的威斯康星州基诺沙市视察。

威斯康星州州长称特朗普此行“只会添乱”，特朗普等共和党人则指责民主党籍地方政府官员“无能”、没能制止暴力。

【“添乱”】

基诺沙市警察8月23日开枪击伤一名黑人男子，引发当地连日示威，其间出现暴力。

白宫发言人贾德·迪尔8月29日说，特朗普定于9月2日赴基诺沙市，“与当地执法部门（人员）见面，查看最近骚乱造成的损失”。

威州民主党籍州长托尼·埃弗斯致信特朗普说：“我担心，你的到来只会……妨碍我们克服分歧、一致前行的工作。”

副州长曼德拉·巴恩斯接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说：“我不知道他打算如何在这里帮上忙，我们现在绝对不需要。”

美国国会黑人议员委员会主席、民主党籍众议员卡伦·巴斯做客CNN节目时说：“他（特朗普）此行只有一个目的，那就是煽动，让事情更糟。”

基诺沙市黑人男子雅各布·布莱克23日遭警察近距离开7枪击中后背。布莱克的律师说，他已经瘫痪。3名涉事警察已被停职。目击者说，布莱克没有持武器。市警察工会说，警察几次命令布莱克放下刀，布莱克不配合还“动手”。威州司法部门正在调查这起事件。

【“无能”】

白宫宣布特朗普将赴基诺沙市之前，特朗普回答记者提问时说，他可能会去基诺沙市，“地方政府最终同意（向基诺沙）派入国民警卫队……几分钟内，国民警卫队就清空所有人，那里安全了”。

23日至25日三天夜间，基诺沙市一些示威者点燃汽车，毁坏商铺等建筑，警方发射催泪瓦斯，逮捕数十人。一名17岁白人25日晚开枪射击，致使两人死亡、一人受伤。这名未成年人自称从外地赶来，为“保护人们和商铺”。截至28日，威州政府在基诺沙市部署1000多名国民警卫队成员。

就民主党人对特朗普将赴基诺沙市的抨击，白宫发言人迪尔30日说：“唯一要为我们街头的暴力和骚乱负责的是自由派政客（民主党人）和他们无能的政策。”

代表威州的共和党籍国会参议员罗恩·约翰逊指责民主党人“纵容犯罪分子”。他做客CNN节目时说：“当你不为制止骚乱做任何事或几乎不作为时，当你鼓励犯罪分子和无政府状态时，人们失去生命。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved