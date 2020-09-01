特朗普将赴示威地　地方政府奉劝“别来”

美国总统唐纳德·特朗普定于9月2日赴近日爆发反种族歧视示威的威斯康星州基诺沙市视察。

威斯康星州州长称特朗普此行“只会添乱”，特朗普等共和党人则指责民主党籍地方政府官员“无能”、没能制止暴力。

【“添乱”】

基诺沙市警察8月23日开枪击伤一名黑人男子，引发当地连日示威，其间出现暴力。

白宫发言人贾德·迪尔8月29日说，特朗普定于9月2日赴基诺沙市，“与当地执法部门（人员）见面，查看最近骚乱造成的损失”。

威州民主党籍州长托尼·埃弗斯致信特朗普说：“我担心，你的到来只会……妨碍我们克服分歧、一致前行的工作。”

副州长曼德拉·巴恩斯接受美国有线电视新闻网(CNN)采访时说：“我不知道他打算如何在这里帮上忙，我们现在绝对不需要。”

美国国会黑人议员委员会主席、民主党籍众议员卡伦·巴斯做客CNN节目时说：“他（特朗普）此行只有一个目的，那就是煽动，让事情更糟。”

基诺沙市黑人男子雅各布·布莱克23日遭警察近距离开7枪击中后背。布莱克的律师说，他已经瘫痪。3名涉事警察已被停职。目击者说，布莱克没有持武器。市警察工会说，警察几次命令布莱克放下刀，布莱克不配合还“动手”。威州司法部门正在调查这起事件。

【“无能”】

白宫宣布特朗普将赴基诺沙市之前，特朗普回答记者提问时说，他可能会去基诺沙市，“地方政府最终同意（向基诺沙）派入国民警卫队……几分钟内，国民警卫队就清空所有人，那里安全了”。

23日至25日三天夜间，基诺沙市一些示威者点燃汽车，毁坏商铺等建筑，警方发射催泪瓦斯，逮捕数十人。一名17岁白人25日晚开枪射击，致使两人死亡、一人受伤。这名未成年人自称从外地赶来，为“保护人们和商铺”。截至28日，威州政府在基诺沙市部署1000多名国民警卫队成员。

就民主党人对特朗普将赴基诺沙市的抨击，白宫发言人迪尔30日说：“唯一要为我们街头的暴力和骚乱负责的是自由派政客（民主党人）和他们无能的政策。”

代表威州的共和党籍国会参议员罗恩·约翰逊指责民主党人“纵容犯罪分子”。他做客CNN节目时说：“当你不为制止骚乱做任何事或几乎不作为时，当你鼓励犯罪分子和无政府状态时，人们失去生命。”（吴宝澍）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、刘洁妍)