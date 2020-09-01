中俄纪念世界反法西斯战争胜利75周年视频短片即将上线 

8月31日，“铭记历史，捍卫和平”云端回响视频短片发布会在莫斯科举行。图片由俄罗斯中国总商会提供

人民网莫斯科8月31日电（记者张光政）为纪念世界反法西斯战争胜利75周年，中国和俄罗斯双方在上海、莫斯科两地联合录制了以“铭记历史，捍卫和平”为主题的云端回响视频短片。该片将于北京时间9月3日晚上8点（莫斯科时间下午3点）在多平台同步上线发布。

据了解，在这个视频短片中，参加过第二次世界大战的老将军将讲述那段血与火的战争历史。包括孔祥东在内的中国艺术家将同俄罗斯亚历山大红旗歌舞团的同行联袂演出。该片融合了中俄两国多首经典曲目，通过对过去、现在、未来的回顾与展望，实现了多角度、多元素的创意融合。经典的旋律和动人的故事尽显中俄两国人民并肩抗击外来侵略，为国家独立和民族尊严而奋起反击的英雄气概。

这个视频短片的摄制活动由俄罗斯中国总商会、中国国际文化传播中心、欧美同学会留苏分会和俄罗斯亚太地区研究中心共同主办，俄中新时代合作中心、莫斯科MT RUS有限责任公司和上海淇遨文化发展有限公司承办，俄罗斯国际胜利继承者联盟、中国留俄学生总会和上海宋艺校协办，并得到了俄罗斯和平统一促进会等十余家单位的大力支持。俄罗斯中国总商会会长周立群、俄中友协第一副主席萨那科耶夫担任该片总策划，俄中新时代合作中心中方主任、俄罗斯国际胜利继承者联盟中国区主任担任策划。

俄罗斯中国总商会会长周立群8月31日在新闻发布会上致辞时说：云端回响视频短片表达了中俄两国人民牢记历史、维护二战胜利成果、捍卫来之不易的和平生活的共同心愿，表达了两国人民对用鲜血凝结成的友谊的无比珍视以及对携手创造美好未来的共同期待。

周立群认为，这个视频短片对于教育和培养青年一代反对法西斯主义和军国主义、避免类似悲剧重演具有重要意义，对于当前形势下中俄两国凝聚力量携手抗击新冠疫情具有重要意义，对于进一步发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系具有重要意义。

俄中友协第一副主席萨纳科耶夫、俄中新时代合作中心中方主任、俄罗斯国际胜利继承者联盟中国区主任赵卫星，以及中国国际文化传播中心主席龙宇翔、欧美同学会留苏分会秘书长贾梦秋、俄罗斯国际胜利继承者联盟主席卡利亚金、中国留俄学生总会主席陈汉知等人也出席了新闻发布会并发言。他们纷纷表示，希望云端回响视频短片的上线播出能进一步促进中俄两国人民的交流与合作，增进相互了解，巩固传统友谊，为维护世界和平、共同构建人类命运共同体贡献力量。

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