欧美同学会调研组赴合肥考察调研留学人员助力长三角一体化发展情况

8月27日至28日，欧美同学会党组书记、秘书长王丕君率调研组赴安徽合肥考察调研，举办了长三角地区欧美同学会服务区域一体化发展联席会，召开了留学人员思想状况调研座谈会，实地考察了欧美同学会长三角海创中心、科大讯飞集团合肥总部。安徽省委常委、统战部部长张西明会见调研组一行，安徽省委统战部副部长王琦等陪同调研。欧美同学会总会有关专家代表、工作机构有关部门负责同志，上海、江苏、浙江、安徽等地方统战部及欧美同学会有关负责同志，合肥高新区工委、安徽中安创谷科技园有限公司负责人等出席有关活动。

张西明在会见时表示，习近平总书记刚刚来皖考察调研，主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会，作出“率先形成新发展格局、勇当我国科技和产业创新的开路先锋、加快打造改革开放新高地”“紧扣一体化和高质量两个关键词，深入推进重点领域一体化建设，推进长三角一体化发展”的重要指示。我们要贯彻落实好习近平总书记来皖考察调研的重要讲话和指示精神，坚持目标导向、问题导向相统一，真抓实干、埋头苦干，推动长三角一体化发展不断取得成效。欧美同学会在合肥设立长三角海创中心，是充分发挥留学人员群体优势，助力长三角一体化发展的务实之举。安徽省委统战部、安徽欧美同学会一定协同其他三省市推进好欧美同学会长三角海创中心建设，共同为加快长三角一体化进程、实现高质量发展持续助力。

王丕君在调研时强调，欧美同学会长三角海创中心是深入学习贯彻习近平总书记关于扎实推进长三角一体化发展重要讲话精神、贯彻落实党中央关于实施长三角一体化发展国家战略和服务留学人员创新创业创造的重要实践，是在围绕中心、服务大局中充分发挥欧美同学会“人才库、智囊团”作用的探索性、创新性工作。为进一步推进好欧美同学会长三角海创中心建设，要对标对表习近平总书记关于长三角一体化建设的总体要求，充分认识海创中心建设的重大意义，加强协同合作，落实落细各方面工作。欧美同学会总会要抓好统筹协调、资源整合；长三角一市三省欧美同学会要集中力量、主动参与；安徽欧美同学会要盘活省内资源，增强服务意识，健全管理机制，共同把欧美同学会长三角海创中心打造成助力长三角高质量一体化发展的阵地。 上海、江苏、浙江、安徽四省市统战部及欧美同学会纷纷表示，将按照欧美同学会总会的统一部署，加强协作、相互联动，积极参与到长三角海创中心建设中来，共同为推动长三角区域经济高质量发展、服务留学人员创新创业创造贡献力量。