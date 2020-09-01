综合消息：俄新学年严防新冠　中亚三国疫情趋稳

新华社莫斯科8月31日电综合新华社驻亚欧地区记者报道：俄罗斯政府部门针对从9月1日开始的新学年，为学校防控新冠疫情制定了严格规定。吉尔吉斯斯坦等中亚三国新冠疫情趋稳，防控措施相应调整。

据俄罗斯防疫指挥部31日消息，过去24小时俄新增确诊病例4993例，累计确诊995319例，累计死亡17176例，累计治愈809387例。俄卫生部长穆拉什科31日表示，俄将从9月开始大批量生产交付“卫星V”新冠疫苗，计划在11月到12月间开始大规模接种该疫苗。

据当地媒体31日报道，俄科学和高等教育部发布的新冠防控指令将于9月1日生效。各高校须在教学设施入口处测量体温，在公共场所提供手部消毒液。一旦疫情恶化，高校将把当面授课改为上网课。俄政府为中小学制定的防控规定基本相同，还强调要尽可能防止不同班级学生相互接触，各班学生上下课、进食堂吃饭的时间要错开。

在中亚地区，吉尔吉斯斯坦31日报告新增确诊病例78例，累计确诊43898例，累计死亡1059例，累计治愈38495例。据吉新冠肺炎疫情防控指挥部29日消息，由于首都比什凯克的疫情趋于稳定，每日新增病例较少，当地临时设置的16个新冠收治医院已全部关闭，新患者被送入普通医院隔离治疗。

乌兹别克斯坦31日报告新增确诊病例348例，累计确诊41651例，累计死亡317例，累计治愈38819例。总统米尔济约耶夫28日表示，近期每日新增确诊病例数较为稳定，疫情呈可控态势。

哈萨克斯坦31日报告新增确诊病例111例，累计确诊105684例，累计死亡1581例，累计治愈96135例。该国多地自31日起进一步放松防疫管控。不过，首都努尔苏丹市长库里吉诺夫日前表示，新冠病毒并未消失，常规急性呼吸道传染病高发季又将来临，必须采取措施防止疫情反弹。他建议有关机构强化测量体温、保持社交距离、配备消毒剂、禁止不戴口罩者进入公共场所等措施。

乌克兰31日报告新增确诊病例2141例，累计确诊121215例，累计死亡2557例，累计治愈57114例。卫生部长斯捷潘诺夫31日表示，过去一周的新增新冠确诊病例数和新增住院病例数与此前一周相比增长较快，疫情继续加重。

亚欧地区还有一些国家31日更新了累计确诊病例数，其中白俄罗斯71843例，亚美尼亚43781例，塔吉克斯坦8550例，格鲁吉亚1487例。（执笔记者：栾海；参与记者：李东旭、魏忠杰、李铭、任军、蔡国栋、关建武）

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