国际观察：中国经济复苏为世界经济注入希望

人民网北京9月1日电 据近日美国消费新闻与商业频道报道，全球最大的矿业公司必和必拓集团主席称，随着全球经济试图从疫情中恢复， 中国经济正在经历“相当稳固的V型复苏”。 中国电影票房收入从7月上映首周末2260万美元，升至最近一周末的9000万美元，中国票房成功很大程度上得益于其新冠疫情处理得当。澳大利亚广播公司（ABC）在29日的报道中称，青岛国际啤酒节的成功举办标志着中国防疫措施取得了有效成果，也反映出中国经济正在逐渐复苏。

随着国内疫情防控的胜利，中国经济复苏步入了快车道，大量新业态新模式快速涌现。连日来，“中国经济复苏”“中国经济增长”成为国际媒体关于中国报道的热词。

中国经济复苏走在世界前沿

穆迪在日前发布的最新《全球宏观展望报告》中预测，今年全球GDP将萎缩4.6%。国际货币基金组织的预测也不乐观，他们认为美国和欧洲将遭遇严重收缩，全球经济复苏存在很大不确定性。

而中国国家统计局公布的数据显示，中国第二季度国内生产总值（GDP）同比增长3.2%，经过第一季度的“至暗时刻”后，由负转正，成为新冠疫情暴发以来全球第一个实现增长的主要经济体。

中国经济逆势反弹无疑给全球复苏注入了一剂强心针。“中国将继续成为全球经济增长引擎。”在彭博社的访谈中，贝莱德亚太区首席投资策略师本·鲍威尔分析说道。他认为，在当前新冠疫情和地缘政治持续紧张的大环境下，中国能够实现目前的增长水平令人吃惊。

据英国《金融时报》报道，国际货币基金组织报告预测中国经济在2020年增速1.2%，2021到2025年年均增长超过5%，远高于其他主要经济体。文章关注到，在一些城市于3月后重启经济，高端消费支出也逐渐恢复。在中国，从时装店到汽车领域的10多个西方奢侈品牌，都在今年第二季度取得了同比超过两位数的收益增长。

据路透社7月27日报道，中国工业企业的利润连续第二个月实现增长，且是一年多来最快的增长速度，这进一步显示中国经济从疫情中复苏的势头越发强劲。“中国工业利润增长加快，经济回暖信号强烈。”

美国Business Insider称，中国经济形势在疫情过去之后逐渐以“V字型”回暖，2020年第二季度环比上涨11%，“中国在经济复苏上已经走在了世界的前沿”。

关注中国经济的美国经济学家安迪·罗斯曼（Andy Rothman）说：“在强劲的国内需求带动下，中国的‘V型’经济复苏已经连续保持了4个月。”他还说道，“如果中国持续控制疫情形势，它将继续成为世界上最强劲的消费力量。”

中国经济为世界注入希望

当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济受到了重大冲击。中国经济的强势复苏为世界经济的恢复与发展注入了正能量。

西班牙媒体《金融世界》的评论文章称，在拉美经济不断下行、世界经济最黑暗时刻到来之际，中国却在第二季度难得地实现了3.2%的增长，是混乱世界里的一抹希望之光。中国经济复苏对于世界经济活动恢复是重大利好消息，对于其他国家也会产生积极影响。

路易威登集团首席执行官迈克尔·伯克在接受《金融时报》采访时表示：“我们的大部分业务最终都将在中国，问题是会有多快。”而新冠疫情加速了这一进程，他预计五年内，路易威登的大部分业务就将转移到中国市场。报道还称，受疫情影响，今年上半年，路易威登集团利润下降了68%，远低于分析师的预期。不过集团方表示，自6月份以来，有明显迹象表明经济活动有所好转，其中就以中国和日本等市场为首。

《俄罗斯报》网站早前发表评论称，中国的经济复苏给世界带来信心。文章称，中国经济的恢复为全球生产和供应链的稳定提供了强大动力。中国政府提出，保持外贸稳定，积极利用外资，共建高质量的“一带一路”，以及促进贸易和投资便利化等多方面扩大开放的措施，“将为全球经济复苏提供支撑”。

西班牙《国家报》报道称，中国经济是疫情间表现最好的经济体之一，在经历了一季度的下跌之后便迅速复苏，呈现出了令人期待的“V”字型运行趋势。

中国经济与世界经济相互依存。危机当下，正如CNN报道所说，中国经济恢复增长，对世界来说是个好消息。（刘叶婷、何卓彦、赵健、高歌）

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