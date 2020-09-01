加强战略协作 推动科技创新（和音）

科技创新正逐渐成为中俄关系提质升级的新亮点，不断丰富着中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵

中俄科技创新年近日通过视频连线方式启动，中国国家主席习近平和俄罗斯总统普京分别向开幕式致贺信。在全球新冠肺炎疫情肆虐之际，中俄两国和衷共济、守望相助，如期举办中俄科技创新年，充分体现了中俄新时代全面战略协作伙伴关系的高水平和特殊性，不仅对双边关系和两国发展具有重要意义，而且再次为国际合作树立了典范。

2019年6月，习近平主席访问俄罗斯期间，同普京总统共同宣布2020年、2021年举办中俄科技创新年，这是中俄两国首次举办以“科技创新”为主题的国家年。在双方共同努力下，科技创新年计划实施活动已超过1000项，充分体现了中俄科技创新合作的巨大潜力。在中俄科技创新年框架内，双方扩大科技创新合作领域，培育实施战略性旗舰项目，发挥联合实验室、研究中心作用，促进人才双向流动，深化成果转化、创业投资等协作，推动中俄新时代全面战略协作伙伴关系不断深入。

中俄两国科技创新合作历史源远流长，内容丰富，为两国国民经济建设与科技水平提升作出了实实在在的贡献。1954年中国同苏联签署第一份政府间科学技术合作协定。1992年中国同俄罗斯签订政府间科技合作协定。中俄总理定期会晤委员会框架下科技合作分委会、中俄创新合作协调委员会，以及包括上海合作组织成员国科技部长会议等机制，都为中俄科技交流合作提供了多渠道和宽平台的沟通保障。中俄科技创新年的举办，进一步体现了两国提升科技创新合作水平的坚定决心。

中俄同为世界科技大国，深化科技创新合作符合两国利益。俄罗斯总统普京在贺信中表示，科技创新是当前俄中两国最富前景的合作领域之一，决定着两国发展的未来，影响着两国人民生活水平的提高。中俄两国科技合作成果在航空、航天、船舶、海洋、医疗、化工以及民用生活等领域发挥着重要作用。阿里巴巴、腾讯、滴滴等中国互联网企业积极扩展在俄业务，大大推动了当地数字经济发展。今年疫情防控期间，两国防疫专家前往对方国家抗疫一线交流经验，为全球卫生事业共同贡献力量。据俄罗斯媒体报道，在中俄科技创新年框架下，俄罗斯梅奇尼科夫疫苗和血清研究所与中国科学院微生物研究所签署了建设新冠病毒联合研究实验室的备忘录。两国在科技创新领域的合作将不断增进两国民众福祉。

中俄两国科学技术合作未来可期。中俄两国不断丰富科技创新合作机制，不断加大对科技创新合作支持力度，合作基础更加厚实。俄罗斯科学院世界经济与国际关系研究所专家伊万·达尼林指出，俄中在科技创新领域的互动有具体任务、阶段性措施和谨慎、清醒的评估，共同举办科技创新年将给两国科技创新领域交流合作的进一步深化带来机遇。中俄科学技术合作科教并重，携手为未来发展共同培养人才。中俄教育界合作除校际合作机制外，还建立起综合性、工学、医学、经济学、教育学等多个高校联盟。新学年开始，又有300多名新生考入深圳北理莫斯科大学，将在这所特殊的联合高校中书写自己的美好青春。这些都预示着中俄科技创新合作的美好未来。

中俄关系是当今世界“互信程度最高、协作水平最高、战略价值最高的一对大国关系”，科技创新正逐渐成为中俄关系提质升级的新亮点，不断丰富着中俄新时代全面战略协作伙伴关系的内涵。中俄科技创新合作，共同提高技术能力和国际竞争力，共建创新生态系统中加强战略协作，在全球科技治理秩序调整中和世界科技发展方向上加强战略协作，发出中俄自己的声音，必然对推动全球范围科技创新合作具有积极意义。正如习近平主席在贺信中所指出，中俄作为负责任的世界大国和具有重要影响力的科技大国，要顺应时代大潮、把握发展大势，推动两国科研工作者和科技界开展全方位、多层次、宽领域交流合作，为推动全球治理体系变革、构建人类命运共同体作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2020年09月01日 03 版）

(责编：杨光宇)