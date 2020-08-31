  “世界局势新平衡”：欧洲尚未做好准备 中国渴望和平发展

人民网巴黎8月31日电（记者何蒨） 由法国前总理拉法兰领导的展望与创新基金会于8月27日至28日在巴黎举办了“世界新格局中的不平衡因素”研讨会。研讨会邀请来自欧盟、国际关系、新闻传播、中法交流等领域的专家参加，以在线形式交流并探讨了欧洲如何面对新冠疫情及中美关系紧张局势下的新世界格局。与会者分析了当前国际局势的新特点，并一致认为欧洲在应对国际格局新形势的时候，还没有做好足够的准备，并在科技工业发展方面没有足够的前瞻性。法国前总理拉法兰作为主办方代表，在研讨会开幕及结束时分别进行了演讲。

中国渴望和平发展 愿与欧洲携手同行

斯坦福大学胡佛研究所前国家研究员、历史学家、政治学家妮可·芭莎兰（Nicole Bacharan）指出：“美国民主制度正在经历困境，今年11月的选举并不能解决美国民主制度本身的问题，民主党对选民的承诺与现实严重脱节，美国人所经历的现实世界也与特朗普描述的理想相去甚远。即便到2021年，美国的形势也不会好转。”

曾担任驻华记者、精通中文的法国人蒲皓琳（Caroline Puel）指出：“中国在改革开放的1980及90年代走过了‘天鹅划水’的历程，也即表面平静，水下用力。从2008年金融危机开始，中国慢慢出现在世界舞台前方，欧元区债务危机、英国脱欧等，都是世界格局出现变动的标志。在这样的背景下，中国始终保持发展并不断变得强大，这种趋势让西方国家感到惧怕。最近十几年，中国也很好的抓住了互联网第四次工业革命的机遇，弥补了过去错失的工业发展机会。中国在近半个世纪中，逐渐形成了自身特有的发展模式，一些大型企业或银行甚至已经能够与西方跨国企业匹敌。”同时，熟悉中国文化的蒲皓琳也强调：“中国并没有试图主宰世界、成为军事强国的意图。”

蒲皓琳强调：“中国渴望和平发展，虽然其社会机制与欧美国家有很大不同，但中国人对欧洲文明充满尊重，这些都说明中国希望与欧洲拉近关系的意愿。”蒲皓琳也指出：“如今的中国更为谨慎，并且也在观望美国大选的形势，欧洲需要更多的团结一致才能应对全新的国际形势。”法国《费加罗报》记者雷诺·吉拉德（Renaud Girard）在分析中美关系时也指出：“中国人并不像西方国家那样好战，中美关系虽然目前比较紧张，但出现热战的可能性不大。”

欧洲尚未做好准备 5G领域竞争力不足

法国经济战争思想学院研究员阿里·莱迪（Ali Laidi）指出：“在当前局势下，欧洲国家的态度仍较为天真，在经济政策上没有做足充分准备，但即便如此，未来欧洲在国际格局新趋势中仍有较大的行动空间，能够发挥独特的国际关系平衡角色。”

法国国际和战略关系研究所所长帕斯卡·博尼法斯（Pascal Boniface）指出：“在气候变暖、知识产权等领域，美国表现出后撤的态度，中国与欧洲合作的机会增加，欧洲可以扮演的角色空间也在增大。”帕斯卡·博尼法斯认为：“欧洲目前对自身发展的需要及目标不够明确，这是根本问题所在，很多时候，欧洲不过是在重复美国的立场。以法国为例，法国在心理、文化上都存在着对美国的依赖，如何能在不考虑美国态度的情况下，做出独立的对华政策，这将是问题的核心。”

负责产业政策、内部市场、数字技术、国防及太空事务的欧盟专员蒂埃里·布雷顿（Thierry Breton）从欧盟的角度分析了欧洲当前的形势，他指出：“欧洲需要加强政策的自主性、弹性与对等性，才能更好的维护其在国际格局新变化中的地位。以中美关系为例，欧洲需要对此作出回应，找到自己恰当的位置，比如在医药、能源等领域制定欧洲的战略方向。”

此外，蒂埃里·布雷顿也强调，欧洲在网络信息空间领域的竞争力不足，落后于美国和中国，必须加强这方面的技术能力。对此，蒲皓琳也指出：“欧洲人对5G会如何影响世界的重要性没有意识，法国人对5G的认知不足，这是欧洲目前较大的短板。”

蒂埃里·布雷顿对欧洲仍充满信心，他认为：“欧洲是世界上民主化程度最高的大陆，也提供了更多的安全感与机遇，因此，欧洲要坚定的巩固其价值观，加强欧盟的内部团结。”蒂埃里·布雷顿对欧盟峰会中，法德罕见联手共同支持7500亿欧元援助欧盟国家抗疫的做法表示出肯定，认为欧盟团结意识的增强有利于欧洲保持其在国际局势中的地位。

法国前总理拉法兰在研讨会结束时的发言中也指出：“欧洲需要建立更为具体化、结构化、体系化的对外战略，用以处理国际关系新形势，才能在未来的国际格局中发挥积极的平衡作用，巩固欧洲特有的立场，面对中美关系新局势。”

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