王毅：谣言终将会被事实戳穿

人民网巴黎8月31日电（记者李永群、葛文博）当地时间2020年8月30日，国务委员兼外长王毅在法国国际关系研究院发表演讲并回答现场嘉宾提问。有欧洲议会议员在提问时表示，中国在应对气候变化问题上言行似乎并不一致；中国是伟大的文明，但不应压制民众；中国在新疆和香港问题上的政策并不符合欧盟的价值观。

王毅说，你的问题提得很尖锐，但并没有了解真相与事实。比如在气候变化方面，我们不仅态度明确，而且行动坚决。首先我们顶住各方压力，与法国坚定站在一起，共同促成了《巴黎协定》这一具有里程碑意义文件的签署。二是中国已提前两年实现2020年二氧化碳减排的承诺目标。中国非化石能源占能源消费总量比重已上升到近15%，可再生能源装机已占全球30%，在全球增量中占比44%，新能源汽车保有量更为全球一半以上。2000年以来，全球新增绿化面积的四分之一来自中国。三是我们并未止步，正在根据建设生态文明社会需要制定新的计划，研究更长远的目标。这些事实和数字表明，我们不仅在说，而且在做。生活在北京的各国朋友这几年最深的感受是，北京的空气质量越来越好了，这也是一个事实。

伟大的文明来自伟大人民的共同创造。我给你举几个国际民调机构的数字。皮尤研究中心、哈佛大学等在全球范围多次进行独立民意调查，其结果显示，中国人民对中国执政党和中国政府的支持率每次都高居全球榜首，平均在90%以上，远超过世界上其他国家。试问，如果不是有效保护和增进民众的人权，怎么会持续得到广大人民群众的支持?

至于香港和新疆的问题，首先我想强调，这是中国的内部事务，外国无权干涉。我们从不去议论别国的内部事务。因为我们相信各国政府都会把自己的事情办好，都会履行好自己的应尽职责。我还是想给你讲数字和事实。因为事实是最有力量的！谣言终将被事实戳穿。

去年下半年以来，世人都看到香港乱象丛生，议会被打砸，地铁被瘫痪，无辜民众被伤害，议员被恐袭刺伤。如果继续乱下去，香港就没有未来，“一国两制”也难以维持。为什么会出现这种情况？一个重要原因就是香港回归中国以后，一直没有完成维护国家安全的立法。任何一个国家，包括法国在内，都要有维护国家安全的法律，而且这是中央事权。所以不能坐视这样的乱象继续下去！根据宪法和香港基本法，根据香港实行“一国两制”和高度自治的需要，我们专门制定了一个适合香港的国安法，来补上香港法律体系的这个重大漏洞。在中国全国人大作出这一决定后，香港有近300万市民签名支持，体现了基本的民意。香港国安法实施之后，将近80%的香港民众认为香港更安全、稳定了。

我想再告诉议员女士，香港国安法第一条就明确规定，要坚定不移并全面准确贯彻“一国两制”，香港国安法也明确规定，要保障和尊重香港的人权，包括香港居民根据基本法和《公民权利和政治权利国际公约》、《经济、社会与文化权利的国际公约》规定享有的所有权利和自由。所以香港国安法的制定和实施，不仅将有效维护香港居民的基本权利和自由，也会确保“一国两制”更加稳定和长期地执行下去，同时在香港的所有外国人和外国企业将获得更加完备的法律保障。

至于你提到的新疆问题。新疆是跟阿富汗接壤的中国的一个自治区，曾经是国际恐怖势力进入中国的通道。前些年，新疆地区发生了上千起暴恐事件，成百上千的无辜民众，包括维吾尔族民众受到伤害。中国政府当然要承担保护人民生命安全的责任，坚决打击恐怖主义。同时，我们更注重开展预防性反恐，通过教育的方式实现去极端化。法国、美国等国都有去极端化中心、社区矫正制度等类似的做法，这也是响应联合国向各国提出的要求。参加教育培训人员的人权得到充分保障，而且所有人员都已经毕业，学到了技能，找到了工作，回归到正常的社会生活当中。过去三年多来，新疆再也没有发生任何暴恐事件，社会安宁和谐，人民安居乐业。

我再给你介绍几个基本事实。过去40年来，新疆的维吾尔族人口从550万增至1100万，增长了1倍以上，哪里来的什么“种族清洗”？完全是一个充满恶意的谣言。新疆已建有2.4万座清真寺，平均每530位新疆穆斯林民众就拥有一座清真寺，这一比率超过不少穆斯林国家，哪里有什么压制“宗教自由”？我们欢迎大家去新疆看一看，眼见为实。近年来，我们已经邀请了90多个国家的近百个团组、1000多人次到新疆地区考察访问，他们来自不同国家，有不同政治立场，但都一致认为，他们在新疆看到的和他们以前听说的完全不是一回事。

为什么会出现这种情况？一个原因是有极少数反华分子致力于抹黑中国，他们发现，越是散布一些耸人听闻的消息，就越会得到各方关注，得到同情，甚至会得到资助。所以，谎言就越编越大，但离事实却越来越远。谎言说得再多也终将被事实戳穿。当然，如果事先搞“有罪推定”，带着偏见到中国去，一定要找到或“开发”出所谓的证据来，那就是另一回事，新疆人民当然不接受。我们欢迎大家多到中国走走，看看中国发生的进步和变化，那是当今世界变化最快的地方。中国已经取得了巨大进步，今后一定会迎来新的更大的进步。

(责编：徐祥丽、杨牧)