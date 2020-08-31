外交部：反对美国无理打压别国特定企业

人民网北京8月31日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持31日例行记者会。记者会实录如下：

应缅甸、西班牙、希腊政府邀请，中共中央政治局委员、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪将于9月1日至4日对上述三国进行正式访问。

中国日报记者：你上周介绍了中方向南苏丹派遣抗疫医疗专家组的情况。我们注意到，专家组已结束在南苏丹的工作抵达几内亚，你能否介绍最新情况？

谢谢你持续关注中国抗疫医疗专家组。专家组已抵达几内亚，开始为期10天的交流访问。专家组由中国国家卫健委组建、安徽省卫健委选派，共8名专家。

专家组29日来到几内亚首都科纳克里的中几友好医院实地考察，与医院相关专家开展座谈交流，介绍中国抗疫经验。中几友好医院院长托尔诺对专家组表示欢迎，感谢中国政府和人民为几内亚抗疫提供无私帮助，期待学习借鉴中方抗疫经验。未来几天，专家组将继续同当地医疗卫生部门开展深入交流，通过考察走访、座谈研讨、培训指导等形式，积极分享抗疫经验，帮助当地提高疫情应对能力。

中国将继续同几内亚等非洲国家坚定站在一起，携手抗击疫情，争取早日赢得这场战役的最终胜利。

新华社记者：据了解，伊核问题全面协议联委会会议将于8月31日至9月1日在维也纳举行，请问中方将由谁率团与会？对会议结果有何期待？

伊朗核问题全面协议联委会政治总司长级会议将于8月31日至9月1日在维也纳举行。全面协议参与方将评估当前伊核局势，审议全面协议执行情况，并协调下步行动。外交部军控司负责人将率团出席会议。

美国单方面退出全面协议，不顾国际社会普遍反对采取一系列单边非法举措，导致伊核局势持续紧张，全面协议处于关键节点。中方希望各方以此次联委会为契机，进一步坚定维护全面协议和忠实履行安理会第2231号决议的共识，在联委会框架下妥善处理履约分歧，协调应对当前挑战，继续推进伊核问题政治解决进程。

彭博社记者：外交部能否证实有关“限制措施”意味着TikTok需要获得相关许可才能和美国公司达成收购协议？中方出台的技术出口新规包括字节跳动用在TikTok平台上的技术，中方此举是否意在对正在酝酿的TikTok美国业务出售交易进行监管？

你提到的有关“限制措施”指的是商务部日前会同科技部制定、调整并公布禁止或限制出口的技术目录吧？

商务部已经就有关事项发布了消息，商务部服贸司负责人就调整发布目录回答了记者提问，强调发布有关技术目录主要目的是规范技术出口管理，促进科技进步和对外经济技术合作，维护国家经济安全。有关技术目录如何执行，请向中方主管部门了解。

我对企业的具体运营不作评论。有关企业已经发布了相关消息，你可以查阅。中方多次明确表示，我们反对美国泛化国家安全概念，滥用国家力量，无理打压别国特定企业。美方企图对非美国企业采取经济霸凌和政治操弄的伎俩，无论是“政府胁迫交易”，还是“政府强制交易”，都无异于巧取豪夺，不仅违反市场原则和国际规则，也是对美方自己一贯标榜的市场经济和公平竞争原则的讽刺。

环球时报记者：据报道，美国总统国家安全事务助理奥布莱恩8月28日参加美智库大西洋理事会访谈，在中国政治制度、涉台、涉港、南海等问题上指责中国，并鼓吹利用美同盟体系应对来自中、俄的“挑战”。中方对此有何回应？

一段时间以来，美国一些政客出于零和冷战思维和一己政治私利，无视基本事实，喋喋不休地恶意攻击中国政治制度，大肆污蔑抹黑中国，挑拨其他国家同中国的关系，中方对此坚决反对。

中国特色社会主义道路到底好不好，中国人民最清楚、最有发言权，轮不到美国政客指手画脚。作为130多个国家和地区的最大贸易伙伴，中国的发展对世界到底是机遇还是威胁，从各国积极同中国加强交流合作来看，答案不言而喻。相反，美国随意“退群”、“毁约”，对国际法合则用、不合则弃，严重损害国际公平正义和全球和平、稳定与发展。事实上，国际社会对美方政客散播涉华谣言、渲染中国威胁、试图把其他国家绑上“反共反华战车”的图谋看得一清二楚，根本也不会买账。

凤凰卫视记者：捷克参议院议长率领代表团正在台湾“访问”，国务委员兼外交部长王毅回应时表示，中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出沉重代价。中方会采取哪些措施作为回应？

我们对捷克反华势力蓄意侵犯中国主权、粗暴干涉中国内政的恶劣行径表示强烈谴责和严重关切。正如你刚才所提到的，王毅国务委员昨天在德国明确表示，台湾是中国领土不可分割的一部分。在台湾问题上挑战一个中国原则，就是与14亿中国人民为敌，就是国际背信行为。对于捷克参议长的公开挑衅及其背后的反华势力，中国政府和中国人民决不会听之任之、坐视不管，一定要让其为自己的短视行为和政治投机付出沉重代价。

我们敦促捷克有关方面立即采取措施消除这一错误行径恶劣影响，避免损害中捷双边关系大局。我们也正告台湾当局及操弄维斯特奇尔背后的反华势力，他们的所作所为改变不了台湾是中国不可分割的一部分的事实，任何搞政治操弄，制造“台独”分裂活动的企图都不会得逞。

共同社记者：印度军方刚刚发布消息，说印度军队阻止了中国人民解放军在拉达克东部地区的军事活动。你能否证实？

中国边防部队一贯严格遵守实际控制线，从未越线活动。两国边防部队一直就现地问题保持着沟通。

北京日报记者：美国国务卿蓬佩奥29日发推特称，中国共产党的经济有太多是建立在对空气、土地和水质的肆意漠视之上的。中国人民和世界应该得到更好的待遇。中国对全球近30%的塑料污染负有责任，是最大的汞、海洋垃圾和温室气体排放国。中方对此有何回应？

蓬佩奥先生应好好照照镜子，问问自己，美国是为什么退出《巴黎协定》的？

中国政府高度重视环境保护，将生态文明建设纳入中国特色社会主义事业“五位一体”总体布局，将良好生态环境作为最普惠的民生福祉，大力推动绿色、低碳和可持续发展，深入实施大气、水、土壤污染防治三大行动计划，取得显著成效。在国际层面，中国认真履行《联合国气候变化框架公约》、《巴黎协定》、《巴塞尔公约》、《关于汞的水俣公约》等条约义务，为全球环境治理作出积极贡献。

2018年，中国单位GDP二氧化碳排放比2005年下降45.8%，相当于减少二氧化碳排放52.6亿吨。中国是对可再生能源投资最多的国家，新能源汽车保有量占全球一半以上。早在2008年，中国就实施“限塑令”，大力推广废塑料循环再利用。截止到2019年底，全国城市生活垃圾无害化处理率接近99%。中国沿海城市已全部建立垃圾分类和“海上环卫”机制，积极开展海滩和海洋垃圾清理活动。中国还颁布《危险化学品安全管理条例》、《十三五生态环境保护规划》等法规、政策，确定了汞污染防治的目标、路径和措施。

反观美国，作为全球累计排放温室气体最多的国家，美国既不批准《京都议定书》，又退出《巴黎协定》，否认自身约束性量化减排任务，彻底游离于全球碳排放体系和安排之外，严重阻碍了全球减排、促进绿色低碳发展等相关进程。同时，作为世界上最大的固体废弃物出口国和人均塑料消费大国，美国既不批准《巴塞尔公约》，又为全球塑料垃圾等治理进程设置障碍，将大量废弃垃圾转移至发展中国家，给当地和全球环境带来了极大危害。谁才是肆意漠视全球环境和全球人民健康，我想大家一目了然。

法新社记者：泰国公众对从中方购买潜艇表达了不满，泰政府今日宣布暂停从中方购买潜艇。你对此有何评论？

你说的是潜艇吗？我还没有看到有关报道。既然是有关军事的报道，建议你向主管部门询问。

印报托记者：你刚才说中印边境部队保持接触。双方现在是正在举行会谈解决分歧吗？

中印双方通过外交部门、军事渠道保持着密切沟通。至于具体的会见、会谈，如果有消息，我们会及时发布。

会后有记者问及：近日，美国媒体报道，中国军队近年来派留学生隐瞒军人身份赴美学习，今年以来多人因涉嫌签证欺诈被捕。中国驻美使领馆帮助上述人员逃避美司法调查，协助其回国，中国驻休斯敦总领馆被要求关闭与此有关。中方对此有何评论？

一段时间以来，美方以莫须有的罪名，动用司法力量，任意对中国在美留学生进行滋扰盘查，甚至捏造罪名进行抓捕和起诉。多名中国留学生在美国机场离境时受到美执法人员长时间滋扰，他们的手机、电脑等物品被任意检查甚至被扣留。美方上述恶行严重侵害中国在美留学人员合法权益，严重破坏中美正常人文交流和教育合作，中方对此予以强烈谴责。我们敦促美方立即纠正错误，不要编造借口为自己开脱，停止对中国留学人员的歧视性行为。中方将继续采取一切必要措施，维护中国公民的合法权益。

关于美方单方面要求中方关闭驻休斯敦总领馆，中方已多次表明严正立场。我想再次强调，中国驻美外交领事机构和人员一贯严格按照《维也纳外交关系公约》、《维也纳领事关系公约》和《中美领事条约》有关规定依法在美履职，促进中美友好与合作。美方编织的种种借口都站不住脚，掩盖不了美方严重违背国际法和国际关系基本准则、严重破坏中美关系的事实。我们敦促美方停止诬蔑抹黑中国驻美外交领事机构和人员，切实履行维约和《中美领事条约》义务，保障中国驻美外交领事机构和人员的合法权益。中方将继续采取正当、必要措施维护国家利益和尊严。

(责编：杨牧、徐祥丽)