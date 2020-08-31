2020“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛比利时赛区决赛举行

人民网布鲁塞尔8月30日电 （记者 任彦）8月29日，2020“文化中国·水立方杯”海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛比利时赛区选拔赛决赛举行。经过激烈角逐，2名青少年组选手、2名成人组选手脱颖而出，将于9月代表比利时赛区参加全球复赛。

本次比赛由比利时中华妇女联合会主办，以网络视频方式举行。中国驻比利时大使曹忠明出席并致辞，他说，今年是“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛10周年，疫情之下活动改为全程线上举办，意义十分特别。虽然无法像往常一样实地聚会欢唱，但通过线上联接、网络传音，大家依然可以尽情表达心中的爱和希望，向世界传递信心和勇气，用歌声凝聚人心，让全球华侨华人更加紧密地团结在一起。

据比利时中华妇女联合会会长陈笑媚介绍，今年“文化中国·水立方杯”中文歌曲大赛比利时赛区的参赛选手数目创下历史纪录。她热情洋溢地说，“音乐是一个梦想的表达，我们唱出的是一种快乐的心情和一段美好的记忆。虽然疫情肆虐，但梦想和希望依然持续，中国文化的传承和中外文化的交流一直在路上。”

比利时赛区选拔赛于8月1日启动，大赛组委会共收到43名选手（青少年组24人，成人组19人）申请参加比赛，8月26日举行了选拔赛的初赛，16名选手晋级决赛。在决赛中，参赛选手首先进行自我介绍，并清唱一小段，然后播放提前录制的演唱视频。五位评委从演唱水平、中文水平和艺术表现力等方面进行打分。

经过两个多小时的比赛，宋珊、刘晨娴、宋柳萍分别获得成人组冠军、亚军和季军，徐露嘉、留意凡、杜玉分别获得青少年组冠军、亚军和季军。每组的前两名将代表比利时参加2020“文化中国·水立方杯”全球复赛。

“文化中国·水立方杯”海外华人和港澳青少年中文歌曲大赛由北京市人民政府侨务办公室、北京市人民政府新闻办公室等单位于2011年创办，旨在传承中华文化、促进人文交流、凝聚侨心侨力、服务国家发展，广泛团结凝聚全球各地华侨华人及港澳同胞。

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