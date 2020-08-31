日本自民党总裁选举方式明天确定 或由三人展开竞争

人民网东京8月31日电（李沐航）作为日本“安倍政权”核心人物的内阁官房长官菅义伟日前透露，将参选新一任自民党总裁。自民党干事长二阶俊博对此表示支持。目前，以自民党政务调查会长岸田文雄、原自民党干事长石破茂和菅义伟为中心的竞争已展开。岸田文雄和石破茂也积极采取行动，希望争取到态度不够坚决的主要派系以及地方组织的支持。

日本内阁官房长官菅义伟决定竞选自民党总裁。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

据了解，安倍晋三在发布辞去日本首相一职后，菅义伟一直未正式表达态度。但据相关人士透露，29日晚，菅义伟在东京都内与二阶俊博进行密谈，并表示有意参加自民党总裁竞选。随后，菅义伟更新了自己的博客，就安倍晋三辞去首相职务表示：“安倍晋三正式宣布辞职，作为一直在他身边支持他的人，我感到非常遗憾。但我会竭尽全力，认真履行自己的职责。”有资深议员对此表示，菅义伟的此条博客释放出有意继承政权，渡过当前难关的信息。

此前，菅义伟就日本首相一职虽然表示“不予考虑”，并一直持否定态度，但最近他参加电视节目的次数却明显增加。自民党党内干部也有声音表示“出于现有政策的延续性，菅义伟是合适人选。”且对他的期待也日益上涨。

“压缩版”自民党总裁选举方式或为压制石破茂

目前，日本自民党拟将总裁选举定在9月15日之前，并计划选择“压缩版”选举方式，由自民党的国会议员及地方分部的党员代表投票选出。自民党内部的消息显示，如果国会议员投票比重加大，将对获得地方大力支持的石破茂造成打击。

日本自民党总裁选举流程图。（图片来源：日本《朝日新闻》网站）

据了解，在安倍晋三发布辞去日本首相一职后的第二天，就有议员对“后安倍政权”的总裁选举跃跃欲试。29日，自民党代理干事长稻田朋美在电视节目中就直言：“如果有机会的话，我想挑战一下。”

而在关岛进行访问的日本防卫大臣河野太郎对竞选也表现出热情，他通过线上记者会表示：“关于竞选，从现在开始我会认真考虑。希望和朋友好好商量。”

据了解，自民党领导层有意于9月15日前选出自民党总裁，以“紧急对应”条例为依据选举产生。因为时间紧迫，所以考虑省略掉日本全国党员的投票步骤，而以自民党国会议员的394票和各都道府县的3名代表即141票，总计535票选出自民党总裁。选举方式由二阶俊博全权负责，最终于9月1日的自民党总务会上正式决定选举方式。

自民党党内干部，如国会对策委员长森山裕等人以目前的新冠疫情等因素为理由，表示绝不能让政治出现空挡期。同时，也有很多人要求快速选举产生新一代领导人。

不过，对于“压缩版”选举方式，自民党内部也出现不少异议和批评声音。日本前IT担当大臣平井卓也就在自己的博客上写道：“就是因为现在正值关键时期，新一任总裁的选举才必须透明。作为执政党的责任，对于继任政权的正统性，必须向国民进行详细说明。”有众议院年轻议员表示：“即便自民党总裁选举的时间变长，也不会形成政治空档期。毕竟国家还有官房长官和政府部门。”

自民党内部有人认为，自民党领导层之所以选择减少地方投票比例的选举方式，是担心在地方上拥有较高支持率和声望的石破茂获胜。

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