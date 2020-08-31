新华社开罗8月30日电 综述：中东地区确诊病例破200万 各国防控成效喜忧参半

新华社记者

据不完全统计，截至30日中东地区新冠确诊病例总数超过200万。相比世界其他疫情严重地区，时有动荡和战乱的中东地区这一数据凸显出一定防控成效，但一些国家一直在防疫与生产间艰难平衡，防疫现状喜忧参半。

30日，本地区累计确诊病例超过或逼近10万的国家依次有伊朗、沙特阿拉伯、土耳其、伊拉克、卡塔尔、以色列和埃及；单日新增病例超过1000例的国家依次有伊拉克、伊朗、土耳其、以色列、摩洛哥，其中伊拉克、以色列和摩洛哥单日新增病例高位增长势头不减；与此同时，突尼斯、阿尔及利亚、埃及等地处北非的国家以及部分海湾阿拉伯国家的疫情则呈现趋缓态势。

一些国家近期疫情反弹严重。专家认为急于复工复产很可能是疫情反弹的原因之一。

伊朗3月初启动国家动员计划，疫情传播速度一度显著降低。此后长期遭受制裁的伊朗试图复工以恢复经济发展，但放松管制措施后，感染人数不断上升，6月4日该国单日新增确诊3574例，为疫情暴发以来最高值。8月30日该国单日新增确诊1754例，累计确诊373570例，其中累计死亡21462例，累计治愈321421例。

另一个遭遇疫情强烈反弹的国家是以色列。自新冠疫情3月初在该国暴发以来，以色列迅速在全国实施“封城”措施，疫情显著放缓，单日新增确诊病例曾在5月17日降至个位数。但自5月份放松限制措施后，疫情迅速反弹，日增病例一路飙升，7月28日达到2308例，成为该国单日新增确诊最高纪录。以色列总理办公室和以色列卫生部30日发表一份联合声明，决定将该国紧急状态延长60天。以色列30日宣布单日新增确诊病例555例，累计确诊114020例。

类似情况还发生在土耳其和伊拉克。土耳其在4月份有多天单日新增病例数超4000例，采取严格防疫措施后，日增病例数持续减少到千例左右水平。然而，自政府6月初放松管控以及复工复产后，日增病例数升至1500例左右并持续至今。土耳其30日宣布新增确诊1482例，累计确诊268546例，累计死亡6326例，累计治愈243839例。伊拉克卫生部数据显示，疫情初期伊拉克采取严格的防疫限制措施，疫情一度缓解，然而伊政府自4月中旬开始逐渐解封后，疫情迅速反弹。伊拉克30日公布新增3731例，累计确诊231177例。

与此相比，沙特阿拉伯、卡塔尔等国复工复产较为谨慎，官方公布的数据显示疫情持续缓解并趋于稳定，防控举措明显取得成效。

沙特在3月初疫情暴发初期采取严格管控措施，且不断加码，历经多月才稍稍遏制住疫情的扩散。5月底分阶段放宽疫情管控，逐步将生活恢复到正常状态并重启经济和商业活动，但依然严控内外交通。7月初，日增病例数回落至4000例以下，并持续减少，直至本月29日的987例，为四个月来首次降到千例以下。

自6月中旬起，卡塔尔按照4个阶段严密有序地逐步解除防疫限制措施。疫情自6月峰值时的日增近2000例确诊病例持续减缓至今，8月30日官方宣布新增确诊168例，累计确诊118575例。

埃及从2月14日报告第一例确诊病例后，日增确诊病例逐渐攀升至1500例左右。自6月中旬起，埃及逐步放松防控措施，审慎推进经济恢复计划。8月30日埃及宣布新增确诊230例，累计确诊98727例。

由于中东地区多数国家基础薄弱，伊拉克、叙利亚、利比亚、也门和巴勒斯坦等地局势动荡，黎巴嫩刚刚经历爆炸事故打击，种种不稳定因素使得疫情下的该地区面临更大经济发展压力，一些国家“带疫解封”也是无奈的选择。（执笔记者：王昊；参与记者：陈霖、郑思远、苏小坡、陈斌杰、陈文仙、白平、涂一帆、杨元勇、李碧念）

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