新时代的中俄合作值得更多掌声和赞许

2019年6月5日，中国国家主席习近平在莫斯科克里姆林宫同俄罗斯总统普京会谈，两位深交已久的大国领袖共同宣布将两国关系提升为“中俄新时代全面战略协作伙伴关系”。

当前中国面临的国际形势日趋复杂，理性务实地经营中俄关系至关重要，新时代的中俄合作理应获得更多掌声和赞许。姑且不论中俄并肩而立在政治、军事上的巨大意义，即便单从经济上看，中俄合作同样前景光明、大有可为。

2018、2019年中俄双边贸易额连续两年破1000亿美元，今年上半年受疫情影响，两国贸易额相较去年同期下降5.6%，但在三个领域实现了逆势增长，分别是能源、农业和跨境电商。

先说能源，中俄能源贸易能在全球经济低迷情况下实现增长，原因在于两国间石油和天然气长期合同，且油气管道运输不受大规模停工停产影响。前国家能源局局长张国宝曾在书中谈及我国石油进口的尴尬之处：

“2016年我国进口原油3.8亿吨，只有中俄、中哈、中缅三条陆上管道，而中缅管道仍是转运从海上来的中东原油，所以真正陆上来的只有中俄、中哈两条管道，管道进口量仅占全部原油进口量的10%左右，其余全部要从海上运输……”

2011年中俄原油管道开始试运营，之后中俄原油贸易不断发展，现在自俄输华的管道油拥有每年4000万吨稳定“流水”，中俄石油合作的战略意义可见一斑。

除了石油，天然气作为清洁能源，在我国经济社会发展中同样紧俏。在中美贸易摩擦白热化的2018年10月，美国消费者新闻与商业频道（CNBC）曾发表文章《为什么中国很快会后悔对美国天然气征收关税》，文章大意是：由于中国天然气需求量巨大，所以美国可以为所欲为，而中国只能干瞪眼。

2019年12月中俄东线天然气管道正式投产通气，计划在2025年达到满输，每年自俄向中国输送380亿立方米天然气。什么是能源安全？这就是能源安全。

再说农业，同俄罗斯的农业合作与我国粮食安全密不可分。因为各种原因，即便我国农业连年丰产，粮食缺口仍在扩大。但是，粮食问题涉及国家战略安全，“粮食武器”已成为西方个别国家控制我国的重要手段。现在我国农产品市场逐步放开，加上美国对华全面脱钩，深化与俄罗斯的农业合作日益迫切。

2019年中俄农副产品贸易额达到54.7亿美元，同比增加5%，再创历史新高。今年上半年，中国成为俄罗斯肉类产品最大出口对象国，销往中国的肉类占到其出口总量的54%以上。正是看到了中俄“农业快车”的潜力，2020年，俄罗斯企业计划向中国出口的面粉产品总量由此前的1万吨大幅提升至8万吨，并计划从2022年开始进一步增加到10万吨。

中俄农业合作的意义不仅体现为宽泛的“粮食安全”，它还丰富了我们的货架，让居民在挑选食品时有更多物美价廉的选择，农业领域的从业者更是能切身感受到其中利好。某牧业企业高管如是谈到：

“自去年9月开始，中俄之间达成了针对豆粕、甜菜粕、葵花籽粕、菜籽粕以及全境大豆的贸易协定，这对中俄农业贸易的提升作用非常明显。我们公司是做奶牛养殖起家的，养殖过程中需要消耗大量饲料，这部分成本占了主营收入的60-70%，其中部分饲料又以进口为主，所以找到稳定、可靠、性价比足够高的进口来源意义重大。从去年10月开始，我们就陆续进口了俄罗斯的甜菜粕、葵花籽粕。俄罗斯的优势在于能够对我国的巨大需求进行有效补充。”

最后来看跨境电商。要问如何在后疫情时代统筹疫情防控和经贸往来，跨境电商当仁不让。目前阿里巴巴旗下的全球速卖通(AliExpress)是最受俄罗斯人欢迎的中国商品互联网平台，根据盖达尔研究所智库的数据，2018年在送往俄罗斯的2.9亿包裹中，来自中国的包裹约占90%。同年，全球速卖通占据了3160亿卢布市场70%的市场份额。

2019年速卖通平台上的俄罗斯商店数量增加了将近100倍，达到1万个左右。此外，在俄罗斯新年假期期间，俄罗斯买家在速卖通上共建立了900多万份订单，发起超过1400万个搜索查询，其中有70%左右的购物搜索来自电子产品、儿童产品和服装类目。在不久前的“6·18”活动期间，300万俄罗斯消费者在一周时间内共在平台消费73亿卢布，是去年同期的1.6倍，展现了跨境电商的强劲活力。

立足当下，必须承认，新时代中俄合作的内涵远比我们想象的丰富，它既是政治的、军事的，又是经济的、民生的。中俄合作需要鞭策，也需要掌声；需要批评，也值得赞许。

（作者是国际问题观察员）

(责编：张信凤、刘洁妍)